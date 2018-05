Bimbi no vax è caos dopo legge Lorenzin

TORINO. Primi effetti della legge Lorenzin sull'obbligatorietà dei vaccini. Scaduti i termini per mettersi in regola, alle famiglie di quattro bambini è stato notificato, a Torino e provincia, il divieto di presentarsi in classe perché, ha spiegato l'assessora all'Istruzione della Regione Piemonte Gianna Pentenero, "la legge va rispettata". Diverso il comportamento in Valle d'Aosta, dove le porte della scuola sono rimaste comunque aperte per otto ragazzini non vaccinati. "Nessuno si è assunto la responsabilità di tenerli fuori", spiega Stefano Minetti, presidente dell'associazione Pro libera scelta Vda, mentre a Milano il movimento SiAmo, fondato dal medico radiato no vax Dario Miedico, ha proposto addirittura un "varicella party" con tanto di annuncio sui social. Trascorso il 30 aprile è scattato l'obbligo per i dirigenti scolastici di trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali. Un requisito fondamentale, per i servizi educativi all'infanzia e per le scuole dell'infanzia (0-6 anni), per l'accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie.

"La legge e le sue circolari applicative hanno definito un iter chiaro che, soprattutto in una Regione virtuosa come il Piemonte, è stato estremamente graduale, e che, come ho avuto modo di ricordare in diverse occasioni, va rispettato", ribadisce l'assessora Pentenero commentando i casi delle scuole statali materne Keller e Kandinskij, a Torino, dove la preside ha notificato alle famiglie di due bambini non in regola il divieto di presentarsi in classe. Stessa sorte a Collegno, prima cintura del capoluogo piemontese, per i figli di altre due famiglie. Già dopo le vacanze di Pasqua una bambina di due anni non vaccinata era stata accolta all'asilo comunale da due vigili urbani che avevano notificato ai genitori il provvedimento di divieto di accesso firmato dal sindaco Marco Cogno. Una decisione criticata dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino: "non ho intenzione di impiegare gli uomini della polizia municipale - aveva detto la prima cittadina - per impedire ai bambini di accedere ai servizi scolastici".

Alla luce dei nuovi casi, il Movimento 5 Stelle torna ad invocare elasticità nell'applicazione della legge, con la capogruppo regionale Francesca Frediani che chiede di "far valere la prenotazione della vaccinazione come documento valido a consentire la fine dell'anno scolastico". Parla invece di iniziative "da irresponsabili", l'assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, scagliandosi contro il "varicella party" annunciato sui social da una mamma attivista del movimento SiAmo. "Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano", dice il post incriminato. "La varicella, come il morbillo - sottolinea Gallera - è una malattia esantematica che può avere gravissime conseguenze. Mi auguro che le autorità preposte pongano in essere tutte le misure necessarie per punire chi organizza" simili iniziative.