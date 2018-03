Mps: la procura di Genova indaga i giornalisti per ora

GENOVA. Lo scandalo si allarga e rischia di far <venir giù tutto quanto». Domenica le Iene hanno mandato in onda un nuovo servizio sulla morte della David Rossi e sul caso Monte dei Paschi di Siena.

Un escort racconta, mantenendo la sua identità protetta, con rivelazioni a tratti sconvolgenti, che avrebbe partecipato a numerosi festini a luci rosse, a base di sesso e droga, organizzati nelle campagne di Siena per “ospiti di alto profilo”. Uno dei dubbi che emergono è che a questi festini possano aver partecipato politici e magistrati di alto livello che avrebbero potuto condizionare le indagini sulla morte di David Rossi (i partecipanti sarebbero stati ricattabili). La procura di Genova, dopo che il servizio è finito in promo piano su giornali, tv e web in tutta Italia, ha acquisito il video de Le Iene.

David Rossi era il capo dell’area comunicazione del Mps. Il 6 marzo si sarebbe lanciato da una finestra della sede centrale della banca. La sua morte viene archiviata come suicidio.

La famiglia crede alla tesi dell’omicidio.

La Iena Antonino Monteleone ha seguito la vicenda con molti servizi.

L’escort ha raccontato di rapporti sessuali avuti da lui o da altri escort ai festini almeno con un noto imprenditore senese, un sacerdote con un ruolo di rilievo nella Diocesi, un pubblico ministero, un altro magistrato, un giornalista e un importante personaggio politico della città. Alle feste sarebbe stato presente anche un ex ministro.

L’escort ha ammesso di aver paura, in particolare dopo la morte di David Rossi, che non ha mai incontrato a quelle feste e che teme sia stato “scaraventato dalla finestra”. L’escort non conosceva cognomi e ruoli dei vari personaggi, che ha però riconosciuto nelle foto mostrategli da Antonino Monteleone. Non abbiamo rivelato i nomi di un racconto comunque clamoroso, che abbiamo cercato più volte di mettere in discussione. L’escort crede anche che gli incontri sessuali fossero videoregistrati (un elemento che aumenterebbe il rischio di ricatto per le persone coinvolte).







INDAGATI PER DIFFAMAZIONE

Intanto si è saputo che l'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini è indagato, insieme ai giornalisti de Le Iene, nell'ambito di una delle inchieste della procura di Genova sulle indagini fatte dai magistrati senesi sulla morte di David Rossi, il capo comunicazione del Monte dei Paschi, caduto da una finestra di Rocca Salimbeni nel 2013.

Secondo l'accusa avrebbero diffamato i magistrati di Siena nella puntata andata in onda lo scorso ottobre in cui Piccini aveva detto di aver saputo di 'festini' ai quali avrebbero partecipato importanti personaggi della magistratura e della politica e che forse l'inchiesta sulla morte di Rossi era stata 'abbuiata' per questo.

Nel frattempo, la procura di Genova (competente sui fatti che riguardano i magistrati di Siena) ha anche sequestrato la puntata della trasmissione televisiva andata in onda ieri sera nel corso della quale è stato intervistato un ragazzo che ha raccontato di essersi prostituito a quei festini.

Contemporaneamente, dopo la querela dei magistrati toscani, era stato aperto un fascicolo per diffamazione che oggi ha visto i primi indagati. Sempre nel capoluogo ligure è aperta l'inchiesta sulla lettera di minacce, accompagnata da un proiettile, indirizzata al pm di Siena Aldo Natalini che si era occupato anche della vicenda Mps.

L'ipotesi di reato è tentata minaccia grave.

La svolta di ieri ha visto la reazione del Movimento 5 Stelle, che da sempre denuncia opacità nella vicenda Rossi.

«Se quanto emerso dall'ultima puntata dell'inchiesta de 'Le Iene' - sottolineano i senatori del M5s Elio Lannutti e Daniele Pesco - trovasse puntuale riscontro, si confermerebbe il quadro allarmante di una commistione perversa tra alta dirigenza Mps, magistratura senese, mondo imprenditoriale e politico. Uno scenario gravissimo di cui la procura di Genova non potrà non tener conto. Da quelle dichiarazioni, se confermate, emergerebbe soprattutto la possibile pressione ricattatoria sui magistrati che partecipavano ai festini, derivante dalle eventuali registrazioni degli stessi incontri».

Il prossimo passo sarà sentire i giornalisti delle Iene per cercare di trovare riscontro alle dichiarazioni rese dall'ultimo testimone.