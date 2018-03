Vaccini: 30mila bimbi non in regola, scade termine

ROMA. Il 'fatidico' 10 marzo è arrivato, scadenza valida in tutta Italia e per tutte le Regioni per presentare i certificati vaccinali nelle scuole e sono migliaia i bambini sotto i sei anni che rischiano di non poter finire l'anno in nidi e materne. Potrebbero essere in tutto 30mila i bimbi che i genitori non hanno messo in regola. A fare la stima è il past president della Societa' italiana di Igiene Carlo Signorelli. Al momento numeri certi non ce ne sono - sottolinea l'esperto -, l'unica base di partenza sono i 120mila in arretrato nelle coorti 2011-2015 calcolati dal ministero della Salute quando è stata approvata la legge.

Di questi circa un terzo era già stato recuperato a ottobre 2017, e si può stimare che ancora circa 30mila non siano in regola. Difficilmente però non verranno riammessi a scuola, ci sono Regioni che hanno una proroga perché hanno l'anagrafe vaccinale, altre che danno un appuntamento d'ufficio quando mandano la lettera di richiamo ai genitori. Come minimo ci dovrebbe essere un ultimo colloquio con la Asl prima di arrivare all'esclusione".





Il termine del 10 marzo è ribadito anche dall'ultima circolare Miur-Ministero della Salute dello scorso 27 febbraio. Secondo la procedura standard i genitori dovranno dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o di aver almeno preso l'appuntamento con la Asl. In caso contrario per i minori di sei anni c'è l'esclusione, mentre fino ai 16 una multa fino a 500 euro. Per le regioni dove è presente una anagrafe vaccinale c'è la possibilità invece di accedere alla procedura semplificata, in cui Asl e scuole 'si parlano' direttamente. Hanno già aderito a questa opzione Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Marche, Bolzano, Trento, Liguria, Lazio, Valle d'Aosta e Sicilia. Anche in questo caso rimane il termine del 10 marzo per mettere in regola i bimbi, ed entro questa data le Asl dovrebbero aver inviato alle scuole gli elenchi aggiornati. I dirigenti hanno poi fino al 20 marzo per mandare una lettera agli inadempienti, che a loro volta hanno dieci giorni per produrre la documentazione. Entro il 20 aprile poi le scuole segnaleranno alle Asl chi si è rifiutato. Alcune Regioni hanno già fornito qualche dato preliminare.

In Lombardia sono poco meno di 20mila i bambini tra 0 e 6 anni non in regola, mentre in Toscana la stima è di 13mila 'under 6' e 120mila totali. In Puglia a correre il rischio di esclusione sono circa 5mila bambini. Tutte le Regioni segnalano però un aumento delle coperture. "La sensazione è che ci sia stato un bel recupero - conferma Signorelli -, l'obbligo ha agito sia sui genitori esitanti sia sulle strutture, che si sono trovate per effetto della legge sull'obbligo e del nuovo piano vaccinale a dover fare il doppio delle vaccinazioni rispetto al passato. I disservizi che si sono riscontrati sono stati minimi rispetto al carico a cui sono stati chiamati i centri vaccinali, che in quasi tutti i casi sono riusciti a far fronte alla domanda pur non avendo risorse aggiuntive".







LA SITUAZIONE NELLE REGIONI

A MILANO sono 40, su 33 mila, i piccoli di nidi e materne comunali che rischiano di rimanere fuori dalle aule. E sono poco meno di 20.000 i bambini da zero a sei anni che in Lombardia non hanno ancora fatto le vaccinazioni obbligatorie.

In PIEMONTE, dotato di anagrafe vaccinale, resta il 10 marzo il termine per presentare alle scuole la documentazione (avvenuta vaccinazione o richiesta per farla). Saranno le Asl a fornire alle scuole gli elenchi di eventuali esoneri o mancati adempimenti. Le scuole entro il 20 invieranno una comunicazione alle famiglie invitandole a mettersi in regola entro 10 giorni.

In LIGURIA a fine estate le Asl hanno inviato a tutte le famiglie lettere-certificato, contenenti già un appuntamento in ambulatorio. Fino a comunicazione definitiva di 'inadempienza' da parte della Asl nessun minore rimarrà fuori dal cancello né verrà sanzionato alla scadenza del 10 marzo.

In FRIULI VENEZIA GIULIA le aziende sanitarie avranno tempo fino al 10 maggio per restituire alle scuole gli elenchi completandoli, dove necessario, con la dicitura "non in regola con gli adempimenti vaccinali".

In TOSCANA risultano, al 28 febbraio, 120.258 bambini e ragazzi non in regola, 13.434 dei quali nella fascia 0-6 anni. La Regione ha fatto sapere che saranno sospesi da nidi e scuole materne i piccoli non in regola: sarà inviato un avviso alle famiglie invitandole a presentare la documentazione, se entro 10 giorni non arriverà i bimbi, saranno sospesi, pur rimanendo iscritti. Potranno essere riammessi solo quando in regola.

In EMILIA ROMAGNA tutti gli infra-sedicenni che non avevano rispettato il calendario vaccinale hanno già ricevuto dalle Ausl la lettera con l'appuntamento fissato. La data di domani dunque riguarda solo coloro che avevano presentato a inizio anno scolastico un'autocertificazione e che ora dovranno esibire a scuola il certificato o la lettera di appuntamento della Asl. Nella regione, per i bimbi di un anno, le vaccinazioni obbligatorie sono oltre il 97%.

Nessun bimbo comunque l'11 resterà a casa: ci sono altri 45 giorni per un colloquio e solo dopo scatterà l'eventuale sanzione. In UMBRIA le coperture vaccinali per Esavalente (Polio, difterite, tetano, pertosse, epatite b, emofilo) e Trivalente (Morbillo, parotite e rosolia) sono praticamente tutte sopra la soglia di sicurezza del 95%. A ROMA e nel LAZIO, stando ai dati della Regione, la copertura dei vaccini obbligatori è pari al 97%. I bambini per cui i genitori hanno presentato i 'dissensi informati definitivi', ovvero il rifiuto della vaccinazione, sono 26 nel Lazio per l'esavalente, 33 per il quadrivalente e sono tutti nella fascia di età 0-2 anni. A NAPOLI dal primo settembre a oggi sono stati 80.763 i bambini vaccinati negli ambulatori della Asl 1 centro. In PUGLIA il 93-95% dei 200 mila bambini nella fascia d'età 0-6 anni ha fatto il vaccino esavalente, mentre il 90-92% ha fatto anche quello contro il morbillo. Chi non è in grado di dimostrare di essere in regola con le vaccinazioni entro domani potrebbe non essere più ammesso a scuola. A correre questo rischio sono circa cinquemila bambini.

In BASILICATA è del 98% circa il dato di copertura per le vaccinazioni obbligatorie; la regione ha già inviato i dati al Ministero della Salute.

In CALABRIA non emergono particolari criticità in vista della scadenza di domani. Saranno le Asp a comunicare alle strutture scolastiche i nominativi dei bambini non in regola. In SARDEGNA non si registrano disagi. "Non potrà verificarsi - spiega il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani - alcun caso di genitori che non potranno far entrare i figli a scuola: il problema si presenterà solo per chi ha deciso volontariamente di non far vaccinare i propri figli".