Inchiesta Consip. Cassazione: «illegali perquisizione e sequestro al giornalista Marco Lillo»

ROMA. Sono «illegittimi» la perquisizione e il sequestro massiccio di materiale informatico e documentale subite dal giornalista del 'Fatto Quotidiano' Marco Lillo, a casa e in redazione, lo scorso 5 luglio.

Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 9989 depositata ieri con la quale gli ermellini hanno ordinato la restituzione a Lillo di tutto quello che gli è stato sequestrato.

E’ stato vietato inoltre ai magistrati partenopei il «trattenimento di copia dei dati acquisiti».

La perquisizione era scattata, su ordine della magistratura di Napoli nell'indagine sulla fuga di notizie dell'inchiesta Consip e lo scopo degli inquirenti era scoprire la fonte che aveva passato le informazioni a Lillo.

Dunque a questo punto al giornalista dovranno essere restituiti i computer, hard disk, pen drive, telefoni cellulari, cd-rom e dvd rom sequestrati, così come i documenti cartacei, tra i quali il contratto stipulato da Lillo per la pubblicazione del libro 'Di padre in figlio: le carte inedite del caso Consip e il familismo renziano’.

Affinchè il sequestro sia valido, spiega la Cassazione «non è sufficiente affermare che si tratti di atti relativi al libro che ha divulgato al pubblico la notizia segreta presumibilmente rivelata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».

Secondo i giudici nel caso in questione «tutti gli atti e documenti sono stati illegittimamente acquisiti al fascicolo di indagine». Ha subire il provvedimentò non fu solo Lillo ma anche la sua compagna, la ex moglie e il grafico del quotidiano diretto da Marco Travaglio.

Come scrive la Cassazione «per quanto attiene agli apparati, anche telefonici, agli altri "contenitori", e ai dati informatici o telematici, non è fornita, né risulta oggettivamente, alcuna specifica indicazione per ritenere che l'acquisizione degli stessi, in tutto o in parte, agli atti del procedimento sia strettamente necessaria per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine».



IL LIBRO E IL CONTRATTO

Illegittimi quindi, anche il sequestro dei documenti cartacei (contratto stipulato per la pubblicazione del libro, le bozze) perchè «manca l'indicazione del legame di pertinenzialità dei medesimi rispetto al reato per cui si procede. Non è sufficiente, ai fini del sequestro, affermare che si tratta di atti relativi al libro che ha divulgato al pubblico la notizia segreta presumibilmente rivelata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Occorre, infatti, verificare che questi documenti abbiano uno specifico legame con la condotta di rivelazione di segreto di ufficio, in particolare perché contenenti elementi utili per individuare la provenienza della notizia ricevuta dal giornalista. Nessun riferimento in proposito, però, risulta dall'ordinanza impugnata».



LA VIOLAZIONE

I giudici ricordano anche che il reato ipotizzato nella vicenda, ovvero la rivelazione del segreto d’ufficio, riguarda «la condotta del pubblico ufficiale che mette terze persone al corrente della notizia che deve restare segreta e non, invece, la condotta di chi, appresa tale notizia, la divulghi. Di conseguenza, la condotta di divulgazione di una notizia coperta da segreto d'ufficio, posta in essere da un soggetto privo della qualità soggettiva di pubblico agente, non integra il reato ma, piuttosto, costituisce un indizio della già avvenuta commissione di tale delitto da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio».



LE PERQUISIZIONI

La Cassazione ricorda anche che la giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’Uomo ha da tempo rilevato che il provvedimento dell'autorità giudiziaria di esibizione e sequestro di materiale posseduto da un giornalista può costituire una violazione della libertà di espressione tutelata dalla Convenzione, perché, «comportando il rischio dell'individuazione delle fonti alle quali il professionista aveva garantito l'anonimato, pregiudica la futura attività del giornalista e del giornale la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti».

Secondo diverse pronunce dei giudici di Strasburgo, le ispezioni e perquisizioni nel domicilio e nell'ufficio di un giornalista, ed il conseguente sequestro di supporti informatici e documenti disposti dall'Autorità giudiziaria per individuare la fonte informativa che ha chiesto l'anonimato, se si presentano come "misure sproporzionate", costituiscono una violazione della libertà dei giornalisti, protetta dall'articolo 10 della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, anche quando la fonte abbia violato un obbligo di segretezza consegnando o trasmettendo documenti coperti da segreto.

In sostanza, nei confronti dei giornalisti più che di ogni altra categoria professionale, per evitare il rischio di «potenziali limitazioni che alla libertà di stampa potrebbero derivare da iniziative immotivatamente invasive», non possono essere disposte misure di sequestro 'a strascico’ della corrispondenza, delle comunicazioni, o di ogni altro materiale e documentazione sulla base di un «semplice nesso di pertinenzialità tra le notizie ed il generico tema dell'indagine».

