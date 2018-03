Bocciati ma eletti lo stesso: ecco i neo parlamentari salvati dal Rosatellum

ROMA. Il calcolo per la ripartizione dei seggi alla Camera "salva" chi è stato sconfitto nei collegi uninominali.

Il nuovo meccanismo elettorale, infatti, prevede che ai seggi assegnati con il metodo proporzionale si sommino quelli conquistati con il sistema uninominale e per alcuni è una vera manna dal cielo.

Tra i grandi nomi dei ripescati figurano Dario Franceschini e Pierluigi Bersani ma anche Laura Boldrini.

E così in 24 ore la notizia della sua (vera) sconfitta diventa una ‘fake news’, per restare in tema con una delle battaglie della ex presidente della Camera.

Tra i "ripescati" c’è anche il presidente dem Matteo Orfini che era stato battuto a Torre Angela da Lorenzo Fioramonti (‘ministro’) dei Cinque Stelle.

Seconda chance anche per il ministro all’Agricoltura Maurizio Martina o Vasco Errani che a Bologna ha perso la sfida contro Pier Ferdinando Casini eletto nelle liste del Pd.

Ha perso la sfida a Parma la consulente del dipartimento delle Pari Opportunità Lucia Annibali, (candidata in un primo momento anche in Abruzzo) che però si è salvata grazie al suo posizionamento in più listini proporzionali.

Tra i ripescati anche Monica Cirinnà, Piero Fassino, Matteo Richetti, Luigi Zanda.

Anche alcuni grillini devono dire grazie al Rosatellum, e non sono proprio sconosciuti: ci sono il giornalista Gianluigi Paragone, i parlamentari uscenti Danilo Toninelli e Vito Crimi, Elio Lannutti e Gregorio De Falco che, dunque, risale a bordo... in extremis.

Rientra in gioco anche Michaela Biancofiore, sconfitta nel duello con Maria Elena Boschi (Pd) a Bolzano. Ora la coordinatrice regionale di Forza Italia in Trentino Alto Adige è stata eletta, grazie al proporzionale, nel collegio di Piacenza.

In un primo momento non ce l’aveva fatta nemmeno il ministro dell’Interno Marco Minniti stracciato da Andrea Cecconi, il parlamentare pesarese che dovrebbe dimettersi a causa dello scandalo “rimborsopoli” nei Cinque stelle.

Nuova chance, tra gli altri, pure a Nicola Fratoianni (Leu), Mara Carfagna (Forza Italia), Guido Crosetto (Fratelli d’Italia), Stefania Prestigiacomo (Forza Italia), Debora Serracchiani (Pd), Vittorio Sgarbi (Forza Italia), Stefano Fassina (Leu), Guglielmo Epifani (Leu), Gianni Pittella (Pd), la ministra uscente Valeria Fedeli (Pd), il ministro uscente alla Giustizia, Andrea Orlando (Pd).

Entreranno invece per la prima volta nella Camera dei Deputati grazie al listino bloccato Piero De Luca e Paolo Siani, candidati del Partito democratico in Campania entrambi sconfitti nei rispettivi collegi uninominali di Salerno e Napoli-San Carlo all'Arena.

Per entrambi infatti il seggio scatta al collegio plurinominale: Piero De Luca era capolista nel collegio corrispondente alla provincia di Caserta, mentre Paolo Siani era capolista nel collegio corrispondente alla provincia di Napoli.



Restano fuori, invece, Pippo Civati e Massimo D'Alema che arriva ultimo nel collegio di Nardò in Puglia. Qui il Movimento 5 stelle ha fatto "cappotto" aggiudicandosi tutti i seggi.

«Con questa legge elettorale era impensabile che, come si diceva, la sera stessa delle elezioni avremmo saputo il nome del vincitore. Questa legge è stata fatta apposta perché non fosse possibile questa chiarificazione», spiega il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky commentando l'esito del voto, «nessuno ha una maggioranza uscita dalle urne però è compito dei partiti e dei movimenti politici uscire da questo stallo - ha aggiunto -. E’ chiaro che è una ribellione nei confronti di un sistema politico che è percepito da larga parte degli elettori come un sistema oligarchico. È stato un colpo contro le oligarchie, dopo si ricomincerà a ricostruire».

Proprio quella oligarchia non sembra essere stata debellata…