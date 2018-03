Governo 5 Stelle, Di Maio annuncia pure il ‘ministro’ Roventini

PESCARA. Un olimpionico a capo del ministero dello Sport. E' l'ex nuotatore Domenico Fioravanti, già arruolato da Luigi Di Maio per i collegi uninominali, il quinto nome annunciato dal M5S per la sua squadra di governo. E stamattina è spuntato anche il sesto nome, fatto da Luigi Di Maio in diretta tv ad Uno Mattina.

Si tratta di Andrea Roventini, giovane professore alla Scuola Superiore di S.Anna.

La squadra di governo oggi, al Salone delle Fontane all'Eur, sarà presentata in una kermesse dal trend molto simile a quella organizzata in occasione della presentazione dei candidati esterni del Movimento.

Intanto ieri a Pescara c’è stato l’endorsement dell’allenatore del Pescara, Zdenek Zeman: «Mi sono schierato perché ci credo. Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi - ha scherzato il boemo rivolgendosi alla sala gremita che lo applaudiva a scena aperta -. Mi hanno tanto criticato ma pensavo che il voto non era segreto».

Alessandro Di Battista ha poi raccontato come è nato l'incontro con Zeman. «Avevo mandato un messaggio e mi ha risposto con tre anni di ritardo. Ci siamo incontrati a Pescara, gli abbiamo presentato il programma dello sport e gli abbiamo chiesto una presenza a sostegno dei nostri punti».

E poi con una battuta rivolgendosi alla sala dove l'audio non era al massimo ha detto: «Adesso che parla Zeman nessuno sarà autorizzato a dire 'voce' altrimenti gli facciamo fare i gradoni», in riferimento al timbro di voce dell'allenatore e al tipico allenamento adottato dal boemo.





DICIOTTO IN SQUADRA DI GOVERNO

Diciotto i ministri previsti da Di Maio, cinque dei quali hanno già un nome è cognome. Restano ancora vuote caselle chiave come Economia, Esteri, Interno e Difesa, con gli ultimi tre dicasteri destinati ad essere guidati da una donna.

La squadra di governo disegnata dal M5S, che ha generato non poche polemiche essendo arrivata prima del voto, «è una promessa fatta agli italiani e mantenuta, oggi la presenteremo. Gli italiani che votano il M5S scelgono un candidato premier -gli altri li cambiano ogni giorno- una squadra di governo e una lista senza accozzaglie», ha detto Luigi Di Maio.

Per il Tesoro, invece, è stato annunciato proprio stamattina Andrea Roventini, giovane professore alla Scuola Superiore di S.Anna che sul suo profilo twitter si descrive come "un keynesiano eretico" e recentemente risulta co-autore di un lavoro assieme ad uno degli economisti più citati nel pantheon pentastellato: Joseph Stiglitz.

Alla Farnesina la rosa si restringe dopo il no giunto da chi, come la direttrice dello Iai Nathalie Tocci, risultava tra le papabili.

«Di un mio ruolo nel governo M5S non ne so nulla. A me risulta che le elezioni siano il 4/3 (mi sono persa qualcosa?) e che la formazione di un governo segue e non precede il voto. Ma forse sono passée...» scrive, con una buona dose di sarcasmo, Tocci via Twitter.

E allora ecco rispuntare il nome di Laura Mirachian, ex ambasciatrice che, secondo rumors "farnesiani", avrebbe un profilo compatibile con le politiche del Movimento.

Per il Viminale, sebbene qualche tempo fa Di Maio abbia parlato di un ex prefetto, resta in pole la criminologa Paola Giannetakis, anche lei arruolata come "esterna" già per gli uninominali.

L'impressione, infatti, è che la quota di interni nella squadra di governo M5S sia ridotta al minimo. Si parla tra i pochi "fortunati" dei fedelissimi Danilo Toninelli alle Riforme o Alfonso Bonafede alla Giustizia, ministero per il quale tuttavia potrebbe spuntare un altro profilo esterno.

Un esterno, il medico chirurgo Pier Paolo Silieri è dato dal tam tam delle ultime ore in pole per la Sanità sebbene lui, nei giorni scorsi, abbia escluso l'ipotesi.





LA POLEMICA SU FIORAMONTI

E all'indomani dell'invio al Quirinale di una lista di ministri in vista di un ipotetico governo qualora il M5S vincesse le elezioni, il nome di Lorenzo Fioramonti, proposto da Luigi Di Maio per il Ministero per lo Sviluppo economico, ha fatto infuriare il mondo ebraico. Contro di lui l'accusa di essere un sostenitore del boicottaggio anti-Israele. In serata tuttavia, dopo che l'interessato chiarisce che di non essere un anti-israeliano, la Comunità ebraica romana prende atto positivamente delle sue parole. Ma il Pd non molla l'attacco, e anche Renzi punta l'indice contro il ministro "in pectore" del M5s. Il quarantenne Fioramonti, "l'economista" del M5S, è stato accusato dal deputato del Pd Emanuele Fiano di aver applicato «il boicottaggio di Israele» rifiutandosi di incontrarne l'ambasciatore, Arthur Lenk in occasione di un convegno di studi economici. Le polemiche sono state forti da sinistra e da destra. «Nel pantheon grillino entrano anche gli antisemiti. Una bella squadra in linea con le posizioni assunte nel tempo dal movimento», ha esclamato Ernesto Carbone del Pd. «L'idea di promuovere a ministro dello Sviluppo economico di un Paese democratico, civile e occidentale una persona che sostiene il boicottaggio di Israele è inaccettabile», ha incalzato Mara Carfagna, portavoce dei deputati di FI. Ma Di Maio ha bollato la notizia come una "fake news ". Fioramonti ha spiegato come l'episodio oggetto di attacco si è verificato due anni fa e ha parlato di «strumentalizzazione senza precedenti da parte di una specifica parte politica». «Non ho mai sostenuto e non sostengo tutt'oggi - ha precisato l'economista cinque stelle - alcun boicottaggio nei confronti di Israele. Al contrario, ritengo che lo sviluppo e la crescita dell' economia globale passi proprio attraverso la cooperazione e la partecipazione di tutti, anche in Mo. Israele è e resta un partner importante dell'Italia».