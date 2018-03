Manifestazioni anti vaccini, l'11 protesta nazionale a Roma

ROMA. Manifestazioni in 21 piazze oggi contro l'arrivo del provvedimento che reintroduce l'obbligo di vaccinazione per le iscrizioni a scuola. Alle proteste che si sono gia' svolte per la libertà di scelta vaccinale se ne aggiungera' una nazionale nel pomeriggio di domenica 11 giugno a Roma. Annunciato inoltre un presidio permanente sotto la sede del ministero della Salute.

Le attivita' e il calendario delle proteste fanno capo al Coordinamento del movimento per la libertà di vaccinazione (Comilva), nel quale e' stato attivo Dario Miedico, il medico radiato dall'ordine di Milano lo scorso 24 maggio. "Dispiace. Credo che siano manifestazioni assolutamente legittime, frutto del fatto che la gente si occupa della questione, e questo è bellissimo, però sono profondamente sbagliate. Perché non sono un modo di rispondere ai requisiti di urgenza ed emergenza che abbiamo", ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi a margine di un incontro al Festival dell'economia a Trento. Ricciardi ha riferito di avere ricevuto minacce, come e' gia' avvenuto nei giorni scorsi per lo scienziato Roberto Burioni e per lo stesso ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

"Spesso i manifestanti - ha aggiunto il presidente dell'Istituto superiore di sanità - si basano anche su informazioni derivanti da falsa propaganda, anche nel web, mentre oggi i vaccini sono la tecnica per difendere anche i più indifesi. La tecnica più sicura che la medicina possa offrire". "Il rischio di ammalarsi di morbillo - ha ricordato - dovrebbe essere zero, invece siamo a 3.000 casi e due bimbi hanno rischiato di morire. Il commissario europeo ha appena lanciato un allarme sul ritorno di polio e difterite". Le mamme ne hanno paura? "Sì - ha risposto Ricciardi - sono il 30% a temere i vaccini, ma il 20% si ricrede dopo avere parlato con dei bravi medici". A Firenze decine di grembiuli scolastici sono stati gettati in terra contro l'obbligatorietà della vaccinazione per i bambini, pena la sanzione della non ammissione a scuola. Alla manifestazione ha partecipato anche Dario Mieico, il medico legale radiato dall'Albo dall'ordine di Milano perché schierato contro i vaccini obbligatori. A Genova Luvi De Andrè, figlia di Fabrizio e di Dori Ghezzi, si è schierata oggi pubblicamente contro il decreto Lorenzin. "I vaccini sono senza alcun dubbio una utilissima arma di prevenzione a fronte di un reale rischio epidemiologico'' ha scritto in una lettera resa pubblico alla manifestazione promossa dal gruppo Libera Scelta Liguria. A Milano un sit-in davanti alla Scala promosso da Comilva (Comitato italiano libertà vaccinale), #genitori del no obbligo - Lombardia e altre associazioni. La questione, precisano, "non è vaccino no o vaccino sì, ma vaccino come". "Per noi - ha detto Serena Tessaro, una delle organizzatrici dell'iniziativa - le vaccinazioni sono un presidio importantissimo, ma come tutti i presidi sanitari vanno 'dosati' sulla persone". Invece non "è consentito fare nemmeno l'anamnesi pre-vaccinale e quindi non possiamo sapere se nostro figlio è allergico o meno e se per lui ci sono controindicazioni".

LA MANIFESTAZIONE DI PESCARA

A Pescara, si è svolta sabato 3 Giugno, la manifestazione organizzata per la ricorrenza della “Giornata Internazionale di sensibilizzazione per i danneggiati da vaccino”.

Presenti anche tanti genitori abruzzesi, con bambini anche gravemente danneggiati da vaccini, a conferma che i vaccini non sono affatto sicuri.

Gli organizzatori, che si sono succeduti nei loro interventi, hanno tutti precisato che se mai dovesse essere reso valido il Decreto Legge della Lorenzin, il cittadino italiano sarà declassato rispetto agli altri cittadini non solo d’Europa, ma del mondo!!

Nella maggioranza dei paesi comunitari, infatti, oltre a non esserci obbligo sulla pratica vaccinale, non esiste alcun obbligo vaccinale per accedere alle scuole dell’obbligo o alle comunità infantili.

Per Rossana Liberatoscioli, referente regionale Comilva, «ogni anno si registrano nel mondo occidentale migliaia di reazioni serie ai vaccini, con centinaia di “Purtroppo, contrariamente a quanto vogliono farci credere morti e di menomazioni permanenti (persino Fleming scopritore della penicillina è morto per una vaccinazione!). Ecco perché siamo qui, anche per protestare contro il decreto che prevede l'obbligatorietà di 12 vaccinazioni».

Per David Gramiccioli, portavoce nazionale del Movimento per la Libertà di Scelta che ha organizzato la manifestazione, venuto appositamente a Pescara: «quello che più ha fatto indignare le persone che sono scese in piazza in tutt’Italia, è che il governo, senza nessuna evidenza epidemiologica, sta cercando di punire chi non si conforma al dogma del vaccino».

Per Gabriele Bettoschi, del comitato organizzatore: «Quello che più rende non credibile il Decreto sui vaccini è che non potranno più andare a scuola i bambini non vaccinati, perché pericolosi per la comunità, ma tale pericolo, però, non sussiste se si paga la multa prevista. I genitori ricchi, quindi, potranno scegliere di continuare a non vaccinare, i genitori poveri:no! Se dovesse essere reso esecutivo il Decreto Lorenzin, sarebbe un grave colpo alla democrazia e ai diritti acquisiti dalla società civile».

Per Stefania Frullino, avvocato del comitato organizzatore, «Imporre i vaccini con un Decreto Legge, è la prova che il Ministero della Salute non ha più altro modo per convincere sulla loro sicurezza: è la prova di quanto sempre più l’Italia sia lontana dal resto dell’Europa»