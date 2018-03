Allattamento al seno, Onu: «deve essere protetto come un diritto»

ROMA. Allattamento al seno sia protetto come un diritto umano: l'ONU lancia un appello. Stop ai sostituti del latte materno e altri alimenti per lattanti e bambini

Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello con un messaggio a tutti i Paesi membri invitandoli a proteggere l'allattamento al seno come un diritto dell'uomo e va fatto di più per promuoverlo e sostenerlo.

Nella nota si chiede anche di porre fine alla pubblicità fuorviante dei sostituti del latte materno e altri alimenti per lattanti e bambini.

Il documento è stato stilato dal Gruppo di lavoro dell'Onu sulla discriminazione contro le donne e dal Comitato dell'Onu per i diritti del bambino.

Sulla base dei dati pubblicati dalla rivista scientifica The Lancet all'inizio del 2016, gli esperti ribadiscono l'importanza e i benefici dell'allattamento al seno sia per la madre che per il bambino, e si dicono preoccupati per la mancanza di progressi fatti nell'aumento dei tassi di allattamento e nell'aiutare le donne a farlo.

A destare preoccupazione è la continua pubblicità fuorviante di sostituti del latte materno e altri alimenti per l'infanzia fino all'età di tre anni, che può minare gli sforzi per migliorare i tassi di allattamento esclusivo.

Le modalità con cui viene fatta questa pubblicità sono barriere ai diritti delle donne, rilevano gli esperti, perché influiscono negativamente sulla scelta e la possibilità della madre di trarre beneficio dall'allattamento in termini di salute.

I governi devono dunque fare di più, invitano le Nazioni Unite, e l'allattamento al seno è un diritto umano per madre e bambino e va protetto.

Tra le misure per sostenerlo, l'Onu indica l'adozione e il rafforzamento delle leggi per mettere fine alla pubblicità fuorviante, e proteggere in modo adeguato la maternità e le donne dalla discriminazione legata all'allattamento. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si aggiunge comunque un importante tassello alla certezza, più volte evidenziata dalla nostra associazione, che il latte materno sia un elemento importante per la salute e la crescita dei propri bambini.

L'obiettivo dell'Oms è far salire del 50% entro il 2025 il tasso di bimbi allattati al seno. Un risultato che potrebbe essere ottenuto attraverso una politica sanitaria mirata. Si pensa alla limitazione del mercato del latte artificiale, ma anche a leggi che consentano alla donna di avere un congedo di maternità di sei mesi. Nel mondo i bambini che vengono allattati al seno in modo esclusivo per i primi 4 mesi, come raccomandato, sono meno del 35%. Nei paesi ricchi la media è di un bimbo su 5. Spesso la nutrizione complementare è spesso inappropriata e poco sicura.





In Italia, secondo l'ultimo report del ministero della Salute nelle strutture sanitarie, l'allattamento esclusivo oscilla tra il 65,4% del Lazio all’82,6% della Valle d’Aosta. Secondo altre stime, il numero medio di mesi di allattamento esclusivo al seno è pari a 4,1. Dopo l'anno di vita le percentuali scendono in tutti i paesi industrializzati. Il Regno Unito ha il dato più basso (0,5 %), seguito da Irlanda (2%), Danimarca (3 %), Francia (9%) mentre il Giappone ha il record (60 %), seguito da Norvegia (35 %), Finlandia (34 %), Usa (27 %) e Spagna (23 %).

«Gli studi - commenta Flavia Bustreo vice direttore generale, Salute della famiglia, delle donne e dei bambini dell'Oms - dimostrano che l'allattamento materno del bambino ha un impatto favorevole sulla sua crescita psichica e mentale nell'età adulta. Per questo motivo dovrebbe essere esclusivo per i primi 6 mesi di vita del bambino e proseguito, attraverso una dieta integrata con altri cibi, fino al compimento dei primi 2 anni. I benefici per la salute sono significativi, sia nei Paesi ricchi che in quelli poveri, a cui si aggiungono gli effetti positivi economici attraverso la riduzione dei costi per i sistemi sanitari e quelli associati a un maggiore Qi. Ma le ripercussioni positive non riguardano solo la vita del bambino, ma anche quella della madre. La riduzione del rischio legato al cancro al seno e alle ovaie è notevole e potrebbe salvare milioni di donne nel mondo».