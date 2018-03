Editoria, ecco la nuova legge. Svolta per i pubblicisti

ABRUZZO. E’ entrata in vigore due giorni fa la nuova legge dell’editoria (L. 26 ottobre 2016, n. 198).

La riforma, che è stata approvata in via definitiva a fine ottobre dalla Camera dei Deputati, disciplina materie come l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo per i decreti attuativi che prevedono anche il sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale. Fra le materie oggetto della riforma figura anche la disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto il numero dei consiglieri nazionali dell’Ordine passa che da 144 (più 12 del Consiglio di disciplina) a 60.

Un punto atteso della legge riguarda la definizione specifica dei criteri in cui rientra il quotidiano on line, definito tale quando è una “testata giornalistica” con precise caratteristiche, che vanno dalla registrazione al tribunale all’iscrizione del direttore all’ordine dei giornalisti, dalla pubblicazione dei contenuti alla frequenza di aggiornamento.

«Auspichiamo che il Governo arrivi al più presto ai decreti attuativi -dichiara Marco Giovannelli, presidente dell’Associazione nazionale stampa online (Anso)- L'aver introdotto il quotidiano online nell'elenco dei prodotti giornalistici è un importante passo avanti; ci auguriamo, però, che non resti un mero atto formale».

L’erogazione dei contributi previsti dal ddl editoria dovrà diventare più semplice e avverrà in due rate uguali (la prima entro il 30 maggio) e saranno dunque compresi anche i quotidiani on line mentre non ne potranno più beneficiare gli organi di partito. L'ammontare del contributo dipenderà dal numero di copie annue vendute, che non potrà essere inferiore al 30% delle copie distribuite per le testate locali e al 20% per quelle nazionali, e dagli utenti unici raggiunti, oltre che dal numero di giornalisti assunti.

La nuova legge sull’editoria pone anche un tetto agli stipendi Rai. In pratica, amministratori, dipendenti e consulenti della tv di Stato non potranno percepire più di 240.000 euro, nemmeno se la Rai dovesse emettere dei bond. Attualmente sono 94 i dirigenti della Radiotelevisione italiana che superano i 200.000 euro.

Sarà il Governo ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dei criteri più stringenti per il ricorso ai prepensionamenti dei giornalisti e a rivedere la procedura per il riconoscimento degli stati di crisi.



I PUBBLICISTI

Come sottolinea invece l’avvocato Massimo Franceschelli del foro di Pescara una delle più grandi novità riguarda gli iscritti all’albo dei giornalisti pubblicisti che dopo anni di lotte si vedono riconosciuta l’appartenenza all’Unico Albo dei Giornalisti Italiani con pieno legittimo esercizio delle professione.

In questo modo viene loro riconosciuta anche la costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico o di praticantato.

In questo modo viene sconfessata anche la Suprema Corte che, spiega Franceschelli, «sbagliava nel considerare abilitante alla professione di giornalista, soltanto l’iscrizione nell’inesistente Albo dei professionisti. Appare doveroso osservare e ribadire – come è accaduto nella sofferta esperienza del sottoscritto nelle numerose controversie giornalistiche trattate negli anni - il grave danno prodotto, da tale errata interpretazione, a decine e decine di giornalisti illegittimamente estromessi o licenziati dalle Editrici».

«Resta l’amara conclusione», chiude l’avvocato, «dei tanti giornalisti pubblicisti privati della reintegrazione nel posto di lavoro, dalla rimossa errata interpretazione della Cassazione, e costretti, con gravissimo danno, a rinunciare, forse per sempre, all’esercizio della professione di giornalista».

+++ ECCO LA NUOVA LEGGE +++