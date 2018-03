Diplomatica aquilana rappresentante Onu a Vienna

L'AQUILA. L'aquilana Maria Assunta Accili, già Ambasciatore d'Italia a Budapest, da ieri ha preso servizio a Vienna come Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Organizzazioni internazionali dell'Onu che hanno sede presso la capitale austriaca (Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, Osce, Opec, Agenzia internazionale per l'Energia atomica, Ufficio Onu per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine, Ufficio Onu per gli Affari dello Spazio extra-atmosferico, Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale). Maria Assunta Accili è nata a L'Aquila il 16 novembre 1955. Laureata in Scienze Politiche nel 1979 presso l'Università di Roma 'La Sapienza', si è specializzata a Bruges (Belgio) in Management delle organizzazioni pubbliche. Entrata nella carriera diplomatica nel 1980, a seguito di concorso pubblico, ha seguito la progressione professionale al Ministero degli Affari Esteri, che l'ha vista impegnata in diversi incarichi a Roma, presso la Farnesina, a Rabat in Marocco, all'Ambasciata d'Italia a Pechino come Primo Segretario, all'Ambasciata d'Italia in Pakistan come Consigliere vicario del Capo Missione, alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'OCSE a Parigi. Nominata nel 1998 Consigliere d'Ambasciata, è stata Ispettore del Ministero e degli uffici all'estero. Dal 2003 al 2007 ha diretto la Delegazione Diplomatica Speciale a Taipei, in Taiwan. Il 2 gennaio 2004 è stata nominata Ministro Plenipotenziario, cui è seguito l'incarico di Segretario Generale del Commissariato di Governo per l'Expo 2010 di Shanghai. Nel 2012 la nomina ad Ambasciatore d'Italia a Budapest, in Ungheria, che ha svolto fino a qualche giorno fa. La Accili è la primogenita di quattro figli di Maria Castellani e Achille Accili, già sindaco di Acciano (L'Aquila), senatore della Repubblica per cinque legislature e sottosegretario ai Trasporti nel IV Governo Andreotti.