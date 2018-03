Terremoto, la terra ha tremato quasi come Irpinia nel 1980

ROMA. Il terremoto che si è verificato questa mattina alle ore 7.40 nell'Italia centrale è stato di magnitudo 6.5, di poco inferiore a quello, di magnitudo 6.8, che il 23 novembre 1980 colpì l'Irpinia e la Basilicata, provocando oltre 2.570 morti.

Si inserisce, inoltre, tra i più forti terremoto in Italia degli ultimi 110 anni.

Il sisma odierno, inoltre, è stato più forte di quello del 24 agosto scorso al confine tra Lazio e Marche (nell'area di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto), di magnitudo 6.0, che fece circa 300 morti.

E' stato superiore come intensità alle due scosse del 26 ottobre (magnitudo 5.4 la prima, 5.9 la seconda) nell'area di Norcia, Castelsantangelo e Preci, tra Umbria e Marche, la stessa di questa mattina.

La scossa di oggi, inoltre, è stata più forte anche di quella del 6 aprile 2009 all'Aquila, di magnitudo 5.8, che provocò oltre 300 morti.

L'intensità del sisma di questa mattina, inoltre, si è avvicinata, senza tuttavia superarla, ai tre principali terremoti verificatisi nel secolo scorso in Italia: quello di Messina del 28 dicembre 1908 (magnitudo 7.0, 85.926 morti), quello che il 13 gennaio 1915 si verificò in Abruzzo (magnitudo 6.8, 32.610 morti); quello dell'Irpinia-Basilicata (magnitudo 6.8, 2.570 morti).



I PIU' VIOLENTI DEGLI ULTIMI 110 ANNI

28 dicembre 1908, Messina 7.0

13 gennaio 1915, Abruzzo 6.8

23 novembre 1980, Irpinia-Basilicata 6.8

30 ottobre 2016, Norcia-Preci 6.5

24 agosto 2016, Amatrice-Arquata 6.0

26 ottobre 2016, Norcia-Castelsantangelo 5.9

6 aprile 2009, L'Aquila 5.8.

COME SI MISURA LA MAGNITUDO

Per la misurazione della potenza di un terremoto, la sua magnitudo, si possono utilizzare diversi modi, tutti validi ma basati su parametri diversi e disponibili in tempi diversi. Si tratta pero' pur sempre di stime soggette a un certo margine di incertezza, man mano che vengono affinate le stesse misurazioni. Come per esempio è accaduto questa mattina quando lo stesso istituto, l'Ingv, ha dapprima indicato la scossa delle 7.40 in magnitudo 6,1 per poi ricalcolarla in 6,5.

«Per rapidità - spiega il sismologo Salvatore Massa, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) - utilizziamo la magnitudo Richter, che misura l'ampiezza massima del sismogramma», ossia del tracciato che arriva nella sala simica e che registra le misure fatte dai sismografi.

L'Ingv utilizza inoltre un modello calibrato proprio per l'Italia centrale e basato sui dati che arrivano da una rete di stazioni sismiche con una densità decisamente maggiore rispetto a quella delle altre agenzie internazionali che utilizzano modelli diversi.

Lo stesso Charles Richter, il sismologo che negli anni '30 aveva elaborato la scala che porta il suo nome, non la considerava uno strumento ideale. Per i terremoti più forti, come quelli di magnitudo superiore a 6,0, per esempio, la magnitudo Richter (o magnitudo locale) non è considerata perfettamente attendibile.

Per questo motivo i sismologi si servono anche del calcolo della cosiddetta "magnitudo momento". Questa, ha detto Massa, «si basa sulla stima del momento sismico, si basa cioè su una durata più ampia del sismogramma, fino a 30 minuti».

Vale a dire che se quel tempo non trascorre non è possibile avere la misura. «In teoria - ha proseguito Massa - la stima della magnitudo Richter e quella della magnitudo momento dovrebbero essere analoghe. E' comunque probabile che, a seconda dei criteri di misura, possano differire di qualche punto decimale».