Cinema a 2 euro: ecco i cinema abruzzesi che aderiscono

ABRUZZO. A partire da mercoledì 14 settembre, in tutti i cinema d'Italia aderenti all'iniziativa Cinema2Day, il costo del biglietto offerto al pubblico sarà pari a 2 euro.

L'iniziativa sarà valida ogni secondo mercoledì del mese ed è stata promossa dal Mibact - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM - Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema.

Grazie alla promozione, in vigore nelle giornate del 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2016, 11 gennaio e 8 febbraio 2017, si potranno acquistare al costo unitario di due euro tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, con la sola esclusione delle visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

«Cinema2day è un’iniziativa per riavvicinare le persone alla magia della sala», ha spiegato il ministro Dario Franceschini.

Per l’occasione è stato ideato il sito www.cinema2day.it per trovare quali cinema aderiscono nelle diverse città del territorio nazionale e consultarne la programmazione.





CINEMA CHE ADERISCONO IN ABRUZZO

L’AQUILA: Movieplex

PESCARA: Circus, Massimo, Sant’Andrea

CHIETI: Movieland

TERAMO: Comunale, Smeraldo

MONTESILVANO: The Space (ex Warner)

VASTO: Multisala del Corso

GIULIANOVA: Moderno Multiscreen

ROSETO: Odeon

LANCIANO: Ciakcity

AVEZZANO: Astra