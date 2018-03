Tg Rai e censura, nuovo attacco di Grillo: «le notizie scomode per il governo non ci sono»

ROMA. "La Rai è diventata una televisione fascista che censura su tutti i tg le notizie scomode per il governo che ne ha nominato i vertici come in Polonia".

Parte dal blog di Beppe Grillo l'attacco alla tv pubblica, rea di aver dato ampia copertura al caso Quarto e di non dedicare "neanche un secondo alle vicende emiliane su 'ndrangheta e il Pd", con riferimento ai sindaci di Brescello e Reggio Emilia. L'hashtag #IospengolaRai raggiunge i primi posti su Twitter, trainato dai commenti dei big del Movimento, mentre il Pd accusa gli avversari di voler intimidire i giornalisti, replicando "gli anatemi di Berlusconi".

A far discutere i dem è anche l'annuncio del consigliere Carlo Freccero di voler riportare Grillo in prima serata su Rai1, approfittando della sua volontà di sfilarsi dalla politica. "Sarebbe un evento e sarebbe anche la prova che la Rai è una televisione indipendente - sostiene l'ex direttore di rete -. Grillo è un valore sicuro". L'idea è di trasmettere lo spettacolo dell'ultimo tour del comico genovese, ma anche di creare qualcosa di completamente nuovo. "Freccero vuole riportare in Rai Grillo, leader del partito che lo ha nominato in cda", attacca il deputato Pd, Michele Anzaldi.

"Sono un uomo di televisione, non di propaganda", replica stizzito Freccero, spiegando che il progetto, che porterà presto in cda, si intitola 'A volte ritornano' e prevede quattro serate a testa, oltre che con Grillo, anche con Roberto Benigni, Adriano Celentano e Fiorello, "personaggi di area culturale diversa". Nel mirino di M5S finisce tutta l'informazione Rai, perché - come spiega il presidente della Commissione di Vigilanza, Roberto Fico - premier e governo occupano "oltre il 65% dello spazio totale, mentre alle opposizioni resta ben poco (il 17,8%)". Le critiche non risparmiano neanche Mediaset e Sky, mentre il solo TgLa7 garantisce - sostiene Fico - "maggiore attenzione a favore di tutte le opposizioni". Tutti i big del Movimento, da Alessandro Di Battista a Luigi Di Maio, attaccano il servizio pubblico.

"E' l'ennesimo inquietante tentativo di intimidire l'informazione del servizio pubblico", risponde Francesco Verducci dal Pd, dove c'è chi sostiene che quella di Grillo sia solo una mossa per pubblicizzare il suo tour. Il Tg2 non ci sta: "Il nostro è un tg che non ha mai avuto rilievi dall'Agcom - replica all'ANSA il direttore Marcello Masi - Ci sentiamo equilibrati e continueremo ad esserlo".

Domani è probabile che del tema si parli in cda. All'ordine del giorno c'è la revisione dello statuto, che dovrebbe essere approvata dall'assemblea degli azionisti il 3 febbraio. Da definire, come previsto dalla recente riforma della governance, la quota di dirigenti esterni che è possibile assumere e i criteri da utilizzare. Un tema caldo, visto che il dg Antonio Campo Dall'Orto ha già chiamato cinque esterni in posizioni chiave a Viale Mazzini (l'ultimo arrivo è quello di Giovanni Parapini alla rinnovata direzione Comunicazione che sarà comunicato domani in consiglio).

Sulla base delle indicazioni del Tesoro, potrebbe essere stabilita la necessità di un bando per la scelta di alcune figure. All'odg anche i lineamenti del piano industriale e l'adeguamento del piano anticorruzione. Saranno anche ricoperte, da manager interni, le caselle di presidente di Rai Com, consigliere di Rai Cinema e consigliere Auditel lasciate libere da Costanza Esclapon e Salvatore Lo Giudice, usciti dall'azienda. Per la presidenza di RaiCom si fa il nome di Gian Paolo Tagliavia, chiamato da Campo Dall'Orto per la direzione Digital.