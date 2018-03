Pronto soccorso in emergenza, 24 ore attesa media in barella

ROMA. I Pronto soccorso sono in emergenza: il sovraffollamento sta infatti toccando punte allarmanti a causa della «mancanza strutturale di posti letto», con un'attesa media in barella di oltre 24 ore, e questo quando ancora non si è entrati nel periodo di maggiore incidenza per i casi di influenza stagionale.

A lanciare l'allarme è Gian Alfonso Cibinel, presidente nazionale della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu).

«Da circa un mese nei pronto soccorso si è accentuato il problema cronico del sovraffollamento, conseguente alla impossibilità di ricoverare i pazienti in ospedale per mancanza di posti letto; la permanenza media in barella - denuncia Cibinel - è di oltre 24 ore in molti ospedali metropolitani, con punte di alcuni giorni, a fronte di standard di 4-6 ore stabiliti in altri paesi con sistemi sanitari ad accesso universale come Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Canada».

Per questo, afferma, «gli infermieri e i medici d'urgenza si vergognano che il sistema Paese scarichi sui pronto soccorso molti problemi sanitari e sociali che dovrebbero essere presi in carico altrove. Si vergognano di dover trattenere in barella per ore o giorni molti pazienti, in particolare i più anziani e fragili, in pronto soccorso sovraffollati dove non è possibile garantire al meglio sicurezza, tempestività, equità e rispetto della dignità personale. Si vergognano degli spazi fisici carenti e della tecnologia di supporto spesso mal funzionante, e di un sistema che ha bloccato o ridotto il turnover in modo lineare e che 'consuma' fisicamente e psicologicamente le persone che restano in servizio».