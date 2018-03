Medici snobbati dalla politica, Fnomceo proclama «mobilitazione generale»

ROMA. Giorni di fuoco per i sindacati dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo). Mentre a far sentire la loro voce sono state, venerdì scorso, le Società Scientifiche, oggi, sono i Sindacati e Associazioni di Medici e Odontoiatri ad alzare i toni.

«La parola d'ordine è una e una sola: i medici italiani, in tutte le loro declinazioni e rappresentanze, proclamano lo stato di mobilitazione generale», si legge in una nota. L'obiettivo è «riaffermare con forza, nei confronti della Politica, il ruolo di interlocutori istituzionali. Basta con i tagli. È l'ora che il Presidente del Consiglio, così come ha annunciato di voler cancellare Imu e Tasi, dica agli italiani, una volta e per tutte, se intende o no mantenere in vita il Sistema Sanitario Nazionale - equo, solidale e universalistico - implementando i livelli di assistenza» prosegue la nota.

Secondo l'associazione, sono tre, nell'immediato, i punti su cui daranno sicuramente battaglia: «La modifica del Titolo V che, creando una frammentazione di competenze tra Stato e Regioni, ha fatto aumentare la spesa sanitaria e le diseguaglianze tra i cittadini delle diverse Regioni; la coerenza tra il numero di iscritti alle facoltà di Medicina, gli accessi alle Scuole di Specializzazione e gli ingressi nel mondo del lavoro, a garanzia di una Formazione di qualità, e di un inserimento dignitoso dei giovani nel mondo del lavoro; la netta opposizione a un definanziamento lineare del Sistema Sanitario, che si traduce in una mera riduzione delle prestazioni erogate ai cittadini e in un netto peggioramento delle condizioni di lavoro dei professionisti e della sicurezza delle cure».

«Dobbiamo lavorare per un approccio nuovo alla Sanità - ha detto il Presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani - che non consideri più l'efficienza e l'equità come due concetti che viaggiano su binari contrapposti. Al contrario, devono procedere di pari passo, a sostegno dei principi di una professione equa, solidale e universalistica».

La Fnomceo indice pertanto gli «Stati generali della Professione medica e odontoiatrica» per il mese di ottobre e promuove un'iniziativa nazionale nel mese di novembre, a difesa di un Sistema Sanitario che risponda ai bisogni di salute dei cittadini.