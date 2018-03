Il direttore abruzzese Sipari dirige Nabucco

ABRUZZO. Dopo il grande successo della prima edizione del Pompei Festival, che ha visto andare in scena nel Teatro Grande degli Scavi l’Opera La Bohème (con protagonista il tenore di fama mondiale Vittorio Grigolo) e il balletto Carmen, e dopo la risonanza che l’evento sta avendo sulle televisioni internazionali, la grande Opera torna al Teatro Grande degli Scavi di Pompei, per regalare un’estate di spettacoli straordinari.

Il ricco programma del 2015 propone tre tra le Opere più popolari della tradizione melomane internazionale – La Traviata, Tosca e Nabucco -, e l’Opera in tre atti “L’ultimo giorno di Pompei” di Giovanni Pacini.

Opere d’arte interpretate da stelle internazionali, giovani talenti, grandi orchestre e complessi nazionali ed esteri sotto la direzione artistica del Maestro Alberto Veronesi, in uno straordinario equilibrio di arte, emozioni e spettacolo.

Quest'anno per espressa volonta' del Maestro Veronesi a dirigere l'Opera Nabucco il 15 Settembre sara' il giovanissimo direttore d'orchestra aquilano Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, fresco dei grandissimi successi riportati dirigendo la Norma di Bellini al Teatro Greco di Siracusa e il Barbiere di Siviglia al Teatro Antico di Taormina.

«Dirigere il Nabucco a Pompei» dice Sipari «costituisce indubbiamente una delle esperienze piu' belle che si possano fare nella vita in primo luogo come uomo quindi come direttore. La sensazione che si vive e' inimmaginabile soprattutto perche' accanto alla straordinaria bellezza del posto si aggiunge il valore internazionale dei solisti coinvolti».

Il giovane Sipari, ormai sempre piu' lanciato nel mondo operistico nazionale e internazionale, dimostra di essere costantemente apprezzato dalla critica e dal pubblico.

Il Nabucco, opera indubbiamente tra le piu' celebri del panorama operistico internazionale, vedra' sotto la bacchetta del Maestro di Pescasseroli alcuni dei nomi piu' celebri della lirica mondiale: nel ruolo di Abigaille: Dmitra Theodossiu, in quello di Ismaele: Michael Alfonsi, per Fenena: Carlotta Vichi, Anna: Elisabetta Zizzo, Abdallo: Salvatore D’agata, Zaccaria: Alfredo Zanazzo e per Nabucco: Carlo Guelfi.