«Troppo alcol per 8,5mln di italiani». E si beve già ad 11 anni

ROMA. L'Italia è tra i Paesi in Europa dove si beve meno alcol, con un consumo pro capite annuo di 6,10 litri. Negli ultimi 10 anni è calato il numero di consumatori totali e giornalieri, mentre sono aumentati quelli occasionali, in particolare tra i giovani. Tuttavia più di 8,5 milioni gli italiani consumano alcol in modo rischioso per la salute, e si inizia a bere già a 11 anni. E' quanto emerge dalla relazione del Ministero della Salute al Parlamento sull'alcol.

SEMPRE PIU' FUORI PASTO

Nel 2013 circa 34 milioni di italiani hanno consumato almeno una bevanda alcolica, mentre bevono quotidianamente circa 12,3 milioni di persone. Un dato in lieve calo rispetto al 2012, mentre è in aumento il numero di chi beve fuori pasto, pari 14 milioni di persone, soprattutto giovani (18-24 anni) e giovani adulti (25-44). E' dunque sempre meno diffuso il modello tradizionale basato sul bere vino durante i pasti, che persiste tra adulti e anziani.

8,5 MLN A RISCHIO

Tra il 2003 e 2013 c'è stata una riduzione dei comportamenti a rischio, che però sembra essersi fermata nell'ultimo anno. Si è calcolato che circa 8,6 milioni di persone bevono in modo rischioso per la salute. Si tratta di adolescenti tra gli 11 e 17 anni, che non dovrebbero mai consumare bevande alcoliche, i giovani di 18-24 anni con il fenomeno del 'binge drinking', le abbuffate di alcol, e gli anziani tra i 65 e 74 anni con un consumo giornaliero non moderato. I comportamenti a rischio sono più diffusi al Nord e nei piccoli comuni con meno di 10mila abitanti.

SI INIZIA GIA' A 11 ANNI

I dati dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano che nel 2013 il 15,7% dei maschi e il 6,9% delle femmine di età superiore a 11 anni ha dichiarato di aver bevuto in quantità superiori a quelle raccomandati.

BRAVI IN EUROPA

l'Italia è tra i paesi con i più bassi consumi in Europa. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiornati al 2010, il consumo medio pro capite annuo di alcol puro in Italia è stato di 6,10 litri nella popolazione sopra i 15 anni, valore vicino a quello raccomandato dall'Oms in Europa, dove il valore medio è di 9,82 litri.

BINGE DRINKING

A preoccupare sono le 'abbuffate' di alcol, soprattutto tra i più giovani. Nel 2013 i binge drinkers sono stati il il 6,3% della popolazione di 11 anni e più.