Francavilla, a Hera Comm Marche il 100% di Alento Gas

FRANCAVILLA. Il Gruppo Hera consolida la propria presenza in Abruzzo grazie alla gara per l’acquisizione del 100% di Alento Gas, società di vendita partecipata dal Comune di Francavilla (51%), e dai francesi di GdfSuez Energie (49%).

Alento Gas, che ha conseguito nel 2013 un margine operativo lordo di quasi 1 milione di euro, conta attualmente un portafoglio clienti di circa 13.000 contratti, in grado di generare circa 10 milioni di mc di gas venduto all'anno, distribuiti sul territorio comunale. Questi clienti si aggiungono agli oltre 2,1 milioni di clienti gas ed energia elettrica del Gruppo Hera.



L’aggiudicazione della gara

Ieri, presso il Comune di Francavilla al Mare, si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte vincolanti presentate lo scorso 23 gennaio 2015. Hera Comm Marche, società del Gruppo Hera, si è aggiudicata provvisoriamente la gara alla quale hanno partecipato altri operatori nazionali quali Prometeo, Made in Energy e Uno gas. Il prezzo di aggiudicazione, pari a 5,526 milioni di euro, è stato formulato sulla base della situazione economica, nonché della situazione finanziaria e delle riserve di patrimonio netto di Alento Gas.

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del bando, procederà ora con la verifica dei requisiti necessari alla stipula contrattuale e, in caso di esito positivo, procederà all’aggiudicazione definitiva entro i prossimi 70 giorni. Successivamente sarà stipulato il contratto di cessione quote che perfezionerà il passaggio di proprietà. L'integrazione non comporterà alcuna variazione nella struttura di vendita e assistenza. La sede di Francavilla sarà mantenuta con la funzione di presidio commerciale territoriale, così come lo sportello clienti e il personale dedicato.



Hera Comm Marche è la società del Gruppo Hera controllata da Hera Comm al 57,4% e partecipata da Marche Multiservizi (la multiutility della provincia di Pesaro-Urbino) e da Walter Sadori, storico operatore delle Marche. E’ attiva nei territori dell’Abruzzo e delle Marche, con oltre 110.000 clienti di cui circa 9.000 in Abruzzo. «Per il Gruppo Hera l’acquisizione di Alento Gas rappresenta un punto importante nel proprio percorso di sviluppo, teso ad estendere la propria presenza sul mercato libero di gas ed energia elettrica nelle regioni adriatiche, area di storico insediamento», spiega Cristian Fabbri, Amministratore Delegato di Hera Comm Marche.