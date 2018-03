Tumori: a 1500 donne l'anno negato accesso farmaci fertilità

ROMA. La possibilità di diventare madri dopo il cancro è un diritto ancora negato in Italia.Ogni anno circa 1.500 donne con tumore chiedono ai medici di preservare la fertilità ma i farmaci anti-sterilità sono a totale carico delle pazienti, perché non rientrano tra quelli prescrivibili, nonostante numerosi studi scientifici abbiano dimostrato la loro efficacia.È necessario un intervento normativo urgente, come evidenziato dalle associazioni dei pazienti (FAVO, ANDO, AIMaC, Salute Donna).L'appello è contenuto nel documento inviato al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni e presentato al Convegno "Prevenire la sterilità e conservare la fertilità nelle donne malate di cancro", oggi al Senato.«Ogni anno - spiega Elisabetta Iannelli, segretario FAVO - 5.000 donne nel nostro Paese devono confrontarsi con un tumore quando ancora potrebbero diventare madri. Quali sono le risposte del Sistema Sanitario Nazionale? Ancora insufficienti. Il costo dei farmaci è a completo carico delle pazienti e manca un osservatorio nazionale. Il cancro del seno e i linfomi sono le neoplasie più frequenti nelle under 40: vengono trattati con chemioterapia potenzialmente tossica per la funzione ovarica».Tra le 3000 giovani donne italiane a rischio di infertilità a causa della malattia, circa la metà è interessata a preservare la propria fertilità, sottolineano Lucia Del Mastro dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), e Fedro Peccatori, direttore Unità di Fertilità e Procreazione dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO).Le tecniche consolidate per prevenire l'infertilità da chemio sono la raccolta di ovociti prima dei trattamenti e la loro crioconservazione e l'utilizzo di farmaci (analoghi LHRH) che proteggono le ovaie durante i trattamenti.Queste tecniche possono entrambe essere applicate alla stessa paziente e hanno un tasso di successo elevato, con possibilità di gravidanza dopo la guarigione tra il 30 e il 50%. Il costo complessivo per il trattamento farmacologico con LHRH è stimato in 77.000 euro/anno per il Ssn. Se tutte le pazienti candidate alla preservazione della fertilità si sottoponessero alla crioconservazione, la spesa totale ammonterebbe a circa 1.500.000 euro.