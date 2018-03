JOHN MPALIZA E LA SUA MARCIA PER LA PACE DOMANI ALL’AQUILA

L’AQUILA. Una lunga marcia per la pace, da Reggio Emilia a Roma, iniziata il 29 luglio, che terminerà il 22 settembre. Domani, sabato 6 settembre, il giovane congolese John Mpaliza, da 17 anni in Italia, farà tappa all’Aquila per parlare del senso della sua operazione di pace, un’iniziativa che ha il patrocinio del Senato e il sostegno della Comunità congolese in Italia..

In una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11.30 nella sala conferenze della sede comunale di Villa Gioia (piano terra), alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Emanuela Di Giovambattista e della senatrice Stefania Pezzopane, John spiegherà gli scopi della sua iniziativa, legati essenzialmente alla denuncia di un ventennio di violenze cui è sottoposta la Repubblica Democratica del Congo da parte dei Paesi vicini, in particolare il Ruanda.