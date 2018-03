Sanità affossata: ogni anno 800mila persone con tumore si curano fuori regione

ROMA. Ogni anno 800mila persone con tumore sono costrette a curarsi fuori dalla propria regione.Lo afferma il rapporto sulla condizione dei malati della federazione delle associazioni di volontariato (Favo), presentato oggi a Roma.I 'viaggi della speranza', sottolinea il documento, sono soprattutto da sud a nord, con 55mila persone che partono dalla Campania, 52mila dalla Calabria, 33mila dalla Sicilia, 12mila dall'Abruzzo e 10mila dalla Sardegna, con un valore economico delle 'migrazioni' pari a 2 miliardi di euro.A determinare la scelta di curarsi fuori, sottolinea Francesco De Lorenzo, presidente Favo, sono le liste d'attesa, che in media per la chirurgia oncologica raggiungono i 60 giorni, ma anche la mancanza di alcuni dispositivi come gli acceleratori lineari necessari per la radioterapia.«Gli strumenti per migliorare la situazione esistono ma non sono applicati - spiega De Lorenzo -. Il piano Oncologico Nazionale 2011-2013 non è ancora stato realizzato».Le disparitá, ha sottolineato Emilia Grazia De Biasi, presidente della commissione Sanitá del Senato, va corretta anche alla luce dell'avvio dell'assistenza transfrontaliera.«Come possiamo presentarci all'Europa - ha affermato - quando abbiamo liste d'attesa infinite, ritardi nell'accesso ai farmaci e una relazione tra ospedale e territorio arcaica?».Tra gli aspetti preoccupanti dell'oncologia il rapporto sottolinea l'esistenza in tutte le regioni di centri che fanno pochissimi interventi l'anno, evidenziati dall"Oncoguidà della Favo.«Gli ospedali sotto casa vanno chiusi - ha affermato Pierpaolo Vargiu, presidente della commissione Affari Sociali della Camera - perchè ingannano il cittadino, facendo credere che può avere delle prestazioni che in realtá non ci sono».