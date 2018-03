Da Procura Trani nuova indagine su legame vaccini-autismo

ROMA. Non c'è alcuna conferma scientifica ed anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nega un'eventuale correlazione, ma l'ipotesi di un legame tra la vaccinazione trivalente non obbligatoria contro morbillo, parotite e rosolia (Mpr) e l'insorgenza dell'autismo continua a fare paura, approdando nelle aule dei Tribunali.

Dopo la sentenza del 2012, con cui il Tribunale di Rimini condannò il ministero della Salute a risarcire una famiglia in cui un bimbo avrebbe sviluppato la malattia proprio a seguito della immunizzazione, oggi un altro Tribunale, quello di Trani, è intervenuto aprendo un'indagine contro ignoti per 'lesioni colpose gravissime', per accertare se vi sia appunto un nesso causale tra somministrazione del vaccino, autismo e diabete. Il pm Michele Ruggiero avrebbe intenzione di compiere accertamenti anche presso le case farmaceutiche e di chiedere informazioni al ministero. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del Nas, che dovranno anche compiere una mappatura dei casi di autismo insorti dopo la somministrazione del vaccino Mpr negli ultimi cinque anni. Il fascicolo è stato avviato dopo la denuncia presentata dai genitori di due bambini a cui è stata diagnosticata una 'sindrome autistica ad insorgenza post-vaccinale'. Un legame - quello tra vaccini e autismo - 'propagandato' soprattutto in Rete ma che gli esperti negano con decisione. I dati epidemiologici disponibili, afferma infatti l'Oms in un vademecum pubblicato sul proprio sito solo pochi mesi fa, «non mostrano alcuna evidenza di correlazione tra il vaccino trivalente per morbillo, rosolia e parotite e l'autismo, e lo stesso vale per ogni altro vaccino infantile».

Concetto ribadito pure da Stefania Salmaso, direttrice del Centro di epidemiologia e sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità: «Non vi sono nuove evidenze scientifiche oltre quelle che hanno rivelato l'infondatezza delle prime segnalazioni».

A suggerire un legame furono alcuni studi pubblicati dal medico inglese Andrew Wakefield nel 1998 su riviste come Lancet e il British Medical Journal, che indagini successive hanno dimostrato essere falsi, tanto da meritare il 'ritiro ufficiale' da parte degli organi scientifici. Parlano di «paure immotivate» anche i pediatri:

«Non c'è alcuna prova scientifica. Studi sono stati fatti e altri sono in corso - spiega il presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Giovanni Corsello - e non hanno evidenziato alcun legame.



Al contrario, sottolinea, «il fatto che alcuni diano come acquisita una correlazione che scientificamente non è provata rischia di ridurre le copertura vaccinali, con il pericolo concreto che possano riemergere malattie gravi ad oggi quasi scomparse», dimenticando che i vaccini «rappresentano invece uno strumento di prevenzione insostituibile».

Il consiglio ai genitori è, dunque, di «continuare a vaccinare i bambini con assoluta tranquillità». Fondamentale tuttavia, rileva Corsello, è che il ministero della Salute «dia un messaggio chiaro anche ai Tribunali sul fatto che tale correlazione non è provata».

Proprio per informare l'opinione pubblica, ha quindi annunciato il presidente Sip, «insieme alla Società italiana di Igiene ed alla Federazione pediatri Fimp, avvieremo una campagna di sensibilizzazione sulle vaccinazioni, che partirà a breve, attraverso i nostri siti e la stampa nazionale, e chiederemo al ministero della Salute di essere partner».