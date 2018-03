Allarme del Ministero della Salute: batteri E. Coli nel formaggio Roquefort Carrefour

ROMA. Il Ministero della Salute informa che la Commissione europea ha segnalato il riscontro di elevato contenuto di Eschericha coli ceppo Step altamente patogeno nel formaggio Roquefort Carrefour in confezioni da 100 gr con data di scadenza 19 aprile 2014.

La ditta di produzione è Prolaidis, stabilimento FR 59 343 030 CE.

Le autorita' francesi hanno comunicato che la ditta ha ritirato dal mercato anche i seguenti lotti prodotti dalla medesima materia prima del lotto oggetto della notifica di allerta: DM 0592 da consumare entro il 15/04/2014 DN 0592 da consumare entro il : 16/04/2014 DR 0591 da consumare entro il:19/04/2014 DS 0591 da consumare entro il : 20/04/2014 DV 0591 da consumare entro il : 20/04/2014 DX 0591 da consumare entro il : 30/04/2014.

Sono state informate le autorita' regionali ed il Comando Carabinieri Nas per le operazioni di ritiro del prodotto dalla Commercializzazione.

La Carefour ha dichiarato di aver adottato tutte le misure per ritirare i prodotti ed informare i consumatori. A scopo precauzionale: i consumatori che hanno acquistato il prodotto non devono consumarlo ma contattare i Carabinieri Nas o la Asl competente per territorio.