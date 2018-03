Sevel, Landini infiamma l’assemblea sindacale: «Fiat ci dica che progetti ha per Atessa»

LANCIANO. Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, ha partecipato oggi alla Sevel di Atessa alle tre assemblee sindacali concesse al sindacato dopo 2 anni e mezzo, anche a seguito della reintegra della Rsa da parte del giudice di Lanciano.

«Un avvenimento importante - ha detto Landini nello stabilimento piu' grande d'Europa per la produzione di veicoli commerciali leggeri che impiega 6.200 lavoratori direttamente e conta un indotto di quasi 20 mila persone».

Le assemblea erano strapiene di lavoratori.

«Vogliamo tornare a fare sindacato in Sevel attraverso la discussione per meglio guardare al futuro», ha detto ancora Landini Con la cancellazione della contrattazione anche qui, oltre che nell'intero Gruppo Fiat i salari sono diminuiti. Peggiorate pure le condizioni di lavoro, mentre i carichi di lavoro sono aumentati. A Sevel diciamo di tornare a fare assunzioni dirette, oltre che di formazione, ma non interinali; è così che si danno segnali sugli investimenti annunciati».

CHE PROGETTI CI SONO?

Landini si è chiesto cosa succederà alla Sevel di Atessa dopo la scadenza dell'accordo con Psa nel 2017: «oltre al restyling del Ducato, dov'è il nuovo prodotto da mettere sul piatto per rinnovare l'accordo?»

Lo chiederà, ha detto, direttamente alla Fiat, martedì nell'incontro in programma a Torino.

«Vogliamo conoscere i progetti futuri del gruppo, posto che per il lancio di un nuovo prodotto sono necessari 24 mesi, direi che ci siamo», ha sottolineato alludendo alla scadenza dell'accordo tra Fiat e Psa (Peugeot e Citroen) fissato inizialmente nel 2017.

Recentemente l'accordo è stato prorogato di due anni, fino al 2019, come annunciato dalle stesse aziende che compongono la joint venture nata nel 1981, Fiat e Psa.

«CONDIZIONI OPERAI PEGGIORATA NEGLI ULTIMI TRE ANNI»

Per Landini la condizione degli operai in Sevel è peggiorata in questi ultimi tre anni: «guadagnano di meno e lavorano di più, il sistema Ergo Uas ha saturato i tempi di lavoro e creato problemi fisici, non aumentando peraltro la produttività. Noi chiediamo alla Sevel che all'aumento di produzione prospettato per il 2014 corrisponda un aumento delle assunzioni vere, con apprendistato professionalizzante e riassorbimento di chi è finito fuori dalla fabbrica, rapporti di lavoro certi che diano prospettiva. Se questo non dovesse essere - ha aggiunto - siamo preoccupati».

«GOVERNO FINANZI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’»

Poi un appello anche al Governo: «deve tornare a fare politica industriale, ora, tornando a mettere soldi in una legge che dal 2005 non viene rifinanziata e che nel caso della Electrolux manterrebbe i livelli dei salari con i contratti di solidarietà, abbassando del 40 per cento i costi del lavoro per l'azienda con la decontribuzione», ha detto ancora. «Puo' essere un contributo vero per ridurre il costo del lavoro senza polemiche sulla riduzione dei salari - ha sottolineato - oltre che un segnale evidente che si torna a fare politica industriale in Italia. Gli ultimi governi Berlusconi, Monti, Letta hanno fatto disastri in tema di lavoro: bisogna che ci si sieda intorno a un tavolo e si difenda il lavoro, chiedendo alle aziende che producono qui in Italia investimenti e non delocalizzazioni».

Landini ha poi spiegato che sui circa 4,5 milioni di auto prodotte del gruppo Fiat oltre 400 mila si fanno in Italia, «mentre le nostre capacità arrivano fino a produrre un milione di vetture. Le nostre principali rivendicazioni e preoccupazioni sono sugli investimenti che Fiat ha dichiarato e che non ancora fa. La nuova società non è più come prima con i settori auto e industrial, sede legale e quotazioni fuori Italia. Anche la produzione maggiore è fuori dall'Italia, il Sud poi sta pagando il prezzo più alto con la prevista chiusura di Termini Imerese, con Pomigliano in cassa integrazione, Cassino che deve riorganizzarsi e andrà in cig».