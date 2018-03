La bite e byte generation nel viaggio in America della pescarese Alice Lizza

ABRUZZO. Un coast to coast da Ny a San Francisco e un confronto generazionale tra beatnik e nativi digitali. E’ “Go! L’America tra la beat e la byte generation”, in onda da martedì 14 gennaio su Raitre all’1,05.

Sei puntate racconteranno il viaggio nel continente dei grandi miti e del sogno americano, dove la pescarese Alice Lizza scoprirà on the road il senso delle interazioni, della libera espressione e del continuo andare. Al centro di “Go!” ci sarà la ribellione, l’inquietudine e la ricerca di sè avviata negli anni ‘50 da Kerouac, Ginsberg e soci e ancora viva oggi nello spirito della net generation: due linguaggi e strumenti diversi, ma la stessa voglia di incidere sulla realtà alla ricerca della verità. Realizzato da Alice Lizza e Davide Starinieri, “Go!” è un progetto di Rai Educational.



Da New York a San Francisco, percorrendo la Route 66, i grandi parchi e le riserve indiane, “Go!” è un coast to coast che racconta gli Stati Uniti servendosi di voci diverse, artisti, giovani startupper, pensatori beatnick, navajo e scrittori. La narrazione del programma avverrà attraverso gli occhi di due generazioni: la Beat e la Byte. I beatnik, attraverso la letteratura e gli atteggiamenti provocatori e di rottura; i nativi digitali attraverso il web, l'ottimismo e le risorse di un sistema aperto e senza barriere.



Domani sera, 14 gennaio, in occasione della prima puntata, si parlerà di New York e Pittsburgh.

Fulcro del pensiero seminale dei beat tra Greenwich Village e Columbia University, verrà ripercorsa la storia della controcultura con David Fenton, fotografo della scena rock americana dei ‘60 e pr durante l’antiwar movement e i black panters, oggi impegnato nella sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e del sistema energetico mondiale al fianco di Yoko Ono e importanti testimonial mondiali. Riccardo Giraldi della b.reel spiegherà lo spirito byte nell’innovazione e ricerca attraverso il web, Antonio Monda, giornalista di Repubblica e docente alla New York University, racconterà il suo sogno americano e quello dei protagonisti del suo ultimo romanzo. E poi la voce di tatuatori, blogger e imprenditori americani.

“Go!” verrà trasmesso anche su Rai Scuola ogni sabato (a partire dal 18 gennaio) alle 12, alle 16, alle 21, alle 2 e alle 7.