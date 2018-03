A Roma presentato l’esclusivo gioiello dedicato a Celestino V

ROMA. È stato presentato a Roma il gioiello artistico dedicato a Celestino V, che i fratelli Fabio e Giampiero Verna di Pescara hanno realizzato e donato al Comune de L’Aquila nel 2006.

Il ciondolo è un omaggio all’architettura della Basilica di Collemaggio, ha al suo centro un piccolo busto di Celestino V, e racconta le fasi più importanti della sua vita attraverso incisioni corredate da gemme dal colore simbolico: il bianco per il trionfo del bene sul male, il rosso per il sacrificio, il viola per l’umiltà, e il verde a simboleggia il creato di fronte a cui Pietro da Morrone si raccoglieva in preghiera sulla Majella.

Il gioiello è stato indossato durante il vernissage romano della mostra fotografica “Abruzzo: un viaggio nel tempo” che è stata allestita dal 27 novembre al 6 dicembre nella prestigiosa sede della Società Dante Alighieri.

«Il gioiello è una forma di espressione artistica, quasi una poesia – spiegano i due fratelli Fabio e Giampiero Verna – Al mondo esistono solo due esemplari di questo gioiello: uno realizzato in oro, a rappresentare il sole, che è conservato nel Tesoro di Celestino insieme alla Bolla, e uno realizzato in argento, rappresentante la luna, che abbiamo fatto conoscere ai visitatori della mostra a Roma, in uno dei templi della cultura, in occasione dell’ultima tappa italiana della mostra».

Corredata da un libro fotografico ad opera di Giorgio Marcoaldi, l’esposizione mette a confronto gli odierni paesaggi aquilani con quelli immortalati dalla viaggiatrice e pittrice inglese Estella Canziani nel 1913, e raccontati nel 1928 in “Attraverso gli Appennini e le Terre degli Abruzzi”. Nel volume viene raccontato anche della Perdonanza e di Papa Celestino V.

Questa estate la mostra è stata allestita in Abruzzo, e precisamente a Pescara, Castel Del Monte e Calascio. Nel 2014 sono previste esposizioni fuori Italia e fuori Europa.