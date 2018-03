Sanità Abruzzo. Ecco le altre tabelle sulla produttività degli ospedali

BPCO ACUTIZZATA CASA DI CURA PRIVATA 'DOTT. SPATOCCO' ABRUZZO CH 86 1,16 1,87 C.d.C. Abano Terme-Villa Pini d'Abruzzo ABRUZZO CH 185 3,24 3,9 P.O. 'M. SS. IMMACOLATA DI GUARDIAGRELE' ABRUZZO CH 64 3,13 2,27 P.O. VASTO S.Pio da Pietralcina ABRUZZO CH 62 6,45 5,45 P.O. LANCIANO Renzetti ABRUZZO CH 78 19,23 16,52 P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI ABRUZZO CH 251 8,37 7,8 CASA di CURA VILLA SERENA ABRUZZO PE 131 1,53 1,69 P.O.'S.S. TRINITA'' POPOLI ABRUZZO PE 51 9,8 7,75 P.O. S. MASSIMO di PENNE ABRUZZO PE 71 19,72 17,56 P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA ABRUZZO PE 229 13,97 12,7 OSPEDALE DELLA VAL VIBRATA ABRUZZO TE 65 9,23 8,43 OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI (TE) ABRUZZO TE 81 12,35 12,44 OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE ABRUZZO TE 84 13,1 14,72 OSPEDALE MAZZINI ABRUZZO TE 197 14,21 12,95 CASA DI CURA 'DI LORENZO' ABRUZZO AQ 55 3,64 4,58 Presidio Ospedaliero 'Castel Di Sangro' ABRUZZO AQ 66 15,15 14,7 PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA' ABRUZZO AQ 116 16,38 14,6 OSPEDALE SAN SALVATORE ABRUZZO AQ 106 8,49 8,81

TUMORE ALLO STOMACO CASA DI CURA PRIVATA 'DOTT. SPATOCCO' ABRUZZO CH 22 0 - C.d.C. Abano Terme-Villa Pini d'Abruzzo ABRUZZO CH 15 0 - P.O. ATESSA Vitt. Emanuele ABRUZZO CH 5 20 - P.O. VASTO S.Pio da Pietralcina ABRUZZO CH 19 0 - P.O. LANCIANO Renzetti ABRUZZO CH 22 4,55 - CASA di CURA VILLA SERENA ABRUZZO PE 14 7,14 - CASA DI CURA PIERANGELI ABRUZZO PE 17 11,76 - P.O.'S.S. TRINITA'' POPOLI ABRUZZO PE 12 25 - P.O. S. MASSIMO di PENNE ABRUZZO PE 1 0 - OSPEDALE DELLA VAL VIBRATA ABRUZZO TE 11 9,09 - OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI (TE) ABRUZZO TE 18 0 - OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE ABRUZZO TE 18 5,56 - Casa di Cura Privata L'Immacolata ABRUZZO AQ 17 17,65 - CASA DI CURA 'DI LORENZO' ABRUZZO AQ 13 15,38 - Presidio Ospedaliero 'Castel Di Sangro' ABRUZZO AQ 6 0 - PO SULMONA ' DELL' ANNUNZIATA' ABRUZZO AQ 23 8,7 -

SCOMPENSO CARDIACO MORTLITA' 30 GIORNI CASA DI CURA PRIVATA 'DOTT. SPATOCCO' ABRUZZO CH 162 4,94 5,32 C.d.C. Abano Terme-Villa Pini d'Abruzzo ABRUZZO CH 111 13,51 18,36 P.O. 'G. BERNABEO' ORTONA ABRUZZO CH 162 25,93 21,95 P.O. 'M. SS. IMMACOLATA DI GUARDIAGRELE' ABRUZZO CH 185 23,78 21,85 P.O. ATESSA Vitt. Emanuele ABRUZZO CH 225 13,33 10,53 P.O. VASTO S.Pio da Pietralcina ABRUZZO CH 336 21,43 21,45 P.O. LANCIANO Renzetti ABRUZZO CH 221 19,46 20,08 P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI ABRUZZO CH 572 6,82 7,63 CASA di CURA VILLA SERENA ABRUZZO PE 168 1,19 2,13 P.O.'S.S. TRINITA'' POPOLI ABRUZZO PE 117 11,97 14,17 P.O. S. MASSIMO di PENNE ABRUZZO PE 176 12,5 13,15 P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA ABRUZZO PE 522 14,18 15,01 OSPEDALE DELLA VAL VIBRATA ABRUZZO TE 255 4,31 7,48 OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI (TE) ABRUZZO TE 209 7,66 9,59 OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE ABRUZZO TE 344 8,72 14,42 OSPEDALE MAZZINI ABRUZZO TE 327 12,23 12,56 CASA DI CURA 'DI LORENZO' ABRUZZO AQ 104 7,69 7,09 PO TAGLIACOZZO ' UMBERTO I' ABRUZZO AQ 83 4,82 6,13 Presidio Ospedaliero 'Castel Di Sangro' ABRUZZO AQ 91 8,79 11,17 PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA' ABRUZZO AQ 336 21,43 25,31 PO SULMONA ' DELL' ANNUNZIATA' ABRUZZO AQ 87 14,94 17,97 OSPEDALE SAN SALVATORE ABRUZZO AQ 308 21,75 18,49

ICTUS MORTALITA' 30 GIORNI P.O. VASTO S.Pio da Pietralcina ABRUZZO CH 103 14,56 14,98 P.O. LANCIANO Renzetti ABRUZZO CH 162 9,26 9,79 P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI ABRUZZO CH 138 15,22 12,97 CASA di CURA VILLA SERENA ABRUZZO PE 50 2 2,3 P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA ABRUZZO PE 217 16,59 16,49 OSPEDALE MAZZINI ABRUZZO TE 219 9,59 10,46 PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA' ABRUZZO AQ 166 13,25 13,56 OSPEDALE SAN SALVATORE ABRUZZO AQ 147 12,24 12,27

ABRUZZO. Ecco le altre tabelle del Piano nazionale esiti (Pne), lo studio dell’Agenas che tante polemiche ha suscitato tra gli addetti ai lavori (e non solo): gli elenchi delle prestazioni migliori e peggiori possono per alcuni essere utilizzati come classifiche sugli ospedali che funzionano o che arrancano.Già è stato chiarito che il Pne non produce una graduatoria di merito: i suoi 114 indicatori utilizzati per lo screening degli ospedali italiani, il numero degli interventi nei singoli settori esaminati ed il calcolo della percentuale di rischio fotografano la realtà delle prestazioni sanitarie e certificano le strutture dove si effettuano certi interventi misurandone la singola produttività e basta. Perché – ad esempio – se un ospedale non ha un’attrezzatura specifica per un certo intervento, non si trova in graduatoria, ma questo non significa che funziona male. Al contrario, se un presidio ospedaliero è specializzato in qualche prestazione sanitaria, è gioco forza trovarlo in elenco, magari con risultati migliori di chi ha un’attrezzatura meno di avanguardia.Questo spiega perché oggi quando si parla di ospedale si dovrebbe avere in mente una struttura che è un concentrato di tecnologia e non un “asylum miserorum”, come le strutture che accoglievano e curavano i malati che San Camillo fondò alla fine del 1500.Dal che deriva che forse l’ufficio commissariale ha fatto bene a chiudere i piccoli presidi che non potevano essere “ospedali” in questo senso tecnologico, anche se ha fatto meno bene a non sostituirli con strutture assistenziali sostitutive o con una maggiore presenza di servizi e di attrezzature sul territorio. E soprattutto forse ha sbagliato a chiuderli al tempo del sub commissario Giovanna Baraldi basandosi sulle Sdo (le schede di dimissioni ospedaliere). Infatti - a sorpresa - oggi secondo il nuovo sub commissario Giuseppe Zuccatelli, queste Sdo «molto spesso contengono errori di compilazione, mancanza e completezza delle comorbosità che inficiano l’elaborazione delle conclusioni. Pertanto il Pne serve come confronto clinico e non come giudizio sulla qualità degli ospedali».Questa evidente contraddizione sul valore delle Sdo non farà certo riaprire gli ospedali chiusi, la cui “colpa” dunque è solo quella della loro insufficiente dotazione tecnologica, come dimostra proprio il Pne.Nelle tabelle sulle prestazioni migliori, alcuni di questi piccoli ospedali (vedi Guardiagrele sulla tabella della Broncopneumopatia) registrano dati da perfomance di eccellenza, molto più di grossi presidi ospedalieri provinciali. Allora, dopo aver anticipato i risultati del Pne su sette prestazioni, oggi ecco altre tabelle scelte tra quelle di più comune comprensione.Si tratta dei dati sull’Ictus, sulla Bpco (broncopneumopatia), sullo scompenso cardiaco congestizio e sul Tumore al polmone (nella prima colonna c’è il numero dei casi, seguono il rischio percentuale grezzo per 100 abitanti e quello aggiustato con una serie di correttivi).Da questi dati è facile arrivare a due considerazioni evidenti che poi sono alla base delle critiche ai tagli lineari effettuati in sanità: la prima è che ha ragione il sub commissario Zuccatelli nel sostenere che gli ospedali abruzzesi offrono prestazioni nella media nazionale, il che dimostra proprio che con questi tagli non è stata attuata una politica a favore delle eccellenze mediche.La seconda considerazione è che ha avuto torto la Regione ad avere una certa sfiducia nel concedere ad alcune case di cura private una parte più attiva nella battaglia contro la mobilità passiva, pur posizionandosi queste cliniche tra le eccellenze della sanità italiana. Il che la dice lunga sul fatto che spesso la politica sanitaria non risponde a logiche di buona amministrazione, ma ad altre scelte incomprensibili fatte sulla pelle e sulle tasche dei cittadini.Sebastiano Calella