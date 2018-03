Faringite per Claudio Baglioni, tour "Con Voi" posticipato a marzo

PESCARA. A causa di una laringofaringite contratta alla fine delle prove, che ha reso Claudio Baglioni completamente afono, il ConVoiTour non potrà partire, come previsto, il 10 ottobre da Torino.

La tipologia dello spettacolo carovana, informa l’organizzazione dell’evento, non consente, soprattutto in considerazione dell’avanzamento della stagione autunnale, uno slittamento delle date nelle settimane successive. Il concerto di Pescara in programma il prossimo 15 ottobre all’antistadio Flacco sarà dunque spostato al 1° marzo.

«I biglietti saranno, ovviamente, validi e spero che, per ciascuno di voi, i disagi non siano eccessivi e siano, in qualche modo, superabili», scrive il cantante su Facebook. «Da parte mia – e di tutti i pionieri e i carovanieri che lavorano a questo progetto – l'impegno è quello di mettercela tutta, e anche oltre, per offrire a tutti lo spettacolo più bello, più sognato, più meritato. Questa è la continua ricerca. Perché è stato, è e sarà un onore e un privilegio dividere questo sogno con voi. Che altro posso dire? Che mi dispiace. Molto di più. I sogni non sempre si comprano. Ma qualche volta si pagano».

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, senza alcun sovraprezzo con posto unico a sedere rispettando l’ordine di calendario e l'abbinamento sopra indicato.

F&P Group, organizzatore dell’evento, pubblicherà giovedì 10 Ottobre 2013 sul proprio sito (www.fepgroup.it) info dettagliate sull’assegnazione dei settori per i biglietti precedentemente acquistati e info sulle diverse tipologie di biglietto con specifica di eventuali modalità di cambio biglietto/settore.

Gli acquirenti che volessero richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potranno farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre 5 giorni dalla data dello show originario.

Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center - "ritiro sul luogo dell'evento" il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all'indirizzo email:

ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre 5 giorni dalla data dello show originario.

Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center - "spedizione tramite corriere espresso":Il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 5 giorni dalla data dello show originario (data timbro postale) presso: TicketOne S.p.A. Via Vittor Pisani 19 20124 Milano C.a. Divisione Commercio Elettronico.