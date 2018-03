Aifa: stop a nove farmaci Geymonat, ecco quali

ROMA. Divieto, in via precauzionale «di utilizzo di tutti i lotti in corso di validità dei medicinali fabbricati» dall'officina di produzione Geymonat, a causa di sospetti difetti di qualità.

E' il provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), legato alle risultanze di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone e condotta dal Nas carabinieri di Latina congiuntamente con l'Aifa, che a giugno hanno portato al ritiro dei lotti di Ozopulmin, supposte per neonati prodotte dalla stessa azienda.

Si tratta - si legge in una nota «di un provvedimento cautelativo, emanato dall'Aifa in attesa dei risultati delle verifiche straordinarie in corso, (verifiche straordinarie che in via precauzionale sono state disposte per tutte le confezioni in commercio prodotte dell'azienda, per un valore stimato di diversi milioni di euro), adottato a seguito di costanti azioni di monitoraggio mirate a ridurre ogni rischio, anche solo ipotetico, per la salute dei pazienti, legate nello specifico alla possibile presenza di un quantitativo di principio attivo inferiore a quello approvato e indicato in etichetta».

Le confezioni di medicinali appartenenti ai lotti oggetto del divieto di utilizzo «devono essere accantonate in attesa di acquisire l'esito degli approfondimenti tecnici eseguiti dall'Istituto Superiore di Sanità, che potrebbero portare alla revoca del provvedimento Aifa qualora dovesse essere accertata la totale assenza di difetti di qualità. In tal caso le confezioni potrebbero essere ancora utilizzabili entro la data di scadenza riportata in etichetta. Nel caso in cui, invece, venisse confermato un problema relativo alla qualità dei medicinali oggetto del provvedimento cautelativo, i lotti verranno ritirati definitivamente dal commercio». Al momento i medicinali sono bloccati nelle farmacie o presso i grossisti. Coloro che dovessero avere in casa delle confezioni sono invitati a non utilizzarle in attesa del completamento delle indagini: l'evoluzione della situazione verra' tempestivamente comunicata.



Questo l'elenco dei farmaci sottoposti al divieto di utilizzo dall'Aifa:

- ALVENEX 450 mg compresse 20 compresse AIC 038052015 e ALVENEX 450 mg polvere per sospensione orale 20 bustine AIC 038052027, Indicazioni: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilita' capillare.

- GASTROGEL 2 g/10 ml gel orale 30 bustine 10 ml AIC 027819022 Indicazioni: Ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche; gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

- SUCRATE 2 g gel orale 30 bustine 10 ml AIC 025652052 Indicazioni: Ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

- INTRAFER 50 mg/ml, gocce orali, soluzione flacone 30 ml AIC 016747026; INTRAFER 100 mg/5ml soluzione orale 10 contenitori monodose da 5 ml AIC 016747038; INTRAFER 50 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 50 ml AIC 016747040. Indicazioni: Terapia degli stati latenti o manifesti da carenza di ferro. In particolare: anemie da carenza di ferro o aumentata necessita' di ferro, soprattutto in gravidanza e allattamento, nei prematuri, nei lattanti, nei bambini piccoli e dopo emorragie.

- TESTO ENANT IM 1 f ml 100 mg AIC 009746013; TESTO ENANT 250 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 fiala da 2 ml AIC 009746025 Indicazioni: Castrazione, eunucoidismo, ipogenitalismo, criptorchidismo, turbe della potenza sessuale e oligospermia; metropatie, fibromiomatosi uterina e talune forme di carcinoma mammario della donna, come coadiuvante.

NABUSER 30 compresse rivestite 1 g AIC 026673057; NABUSER 30 bustine 1 g AIC 026673069. Indicazioni: Artrite reumatoide, osteoartrosi, spondilite anchilosante, artropatia gottosa, reumatismo extrarticolare. Affezioni periarticolari, come: borsiti, tendiniti, sinoviti e tenosinoviti, periartrite scapolomerale. Processi infiammatori acuti inclusi quelli muscolo-scheletrici, lesioni da sport.

- CITOGEL 2g/10 ml gel orale 30 bustine da 10 ml AIC 028190027. Indicazioni: Ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche; gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei); esofagite da reflusso.

-ECOMI' 1% crema tubo 30 grammi AIC 024846014; ECOMI' 1% emulsione cutanea 1 flacone 30 ml AIC 024846026; ECOMI'1% polvere cutanea flacone 30 g AIC 024846038; ECOMI' 150 mg ovuli 6 ovuli AIC 024846040; ECOMI' 100 mg soluzione vaginale 5 contenitori monodose 10 ml AIC 024846053; ECOMI' 100 mg soluzione vaginale 5 contenitori monodose 150 ml AIC 024846065 Indicazioni: Uso dermatologico: crema, latte, polvere. Infezioni dermatologiche di origine micotica e batterica, sensibili al chemioterapico. Uso ginecologico: ovuli, soluzione, lavanda pronta. Infezioni vulvovaginali di origine micotica e batterica, sensibili al chemioterapico.

- VENOSMINE 4% crema tubo 40 g AIC 024062046; VENOSMINE 450 mg compresse 20 compresse AIC 024062073; VENOSMINE 450 mg polvere per sospensione orale 20 bustine AIC 024062085. Indicazioni: Coadiuvante nel trattamento delle varici e delle complicazioni flebitiche, delle emorroidi interne ed esterne e, in genere, negli stati di fragilita' capillare e nelle loro manifestazioni (ecchimosi, ematomi, porpora, emorragie delle gengive).