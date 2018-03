Arriva il bancomat 2.0: addio frodi?

MILANO. Un nuovo modello innovativo dello sportello bancomat, diverso, evoluto, soprattutto più sicuro contro le frodi.

Il prototipo consente di effettuare tutte le operazioni senza neanche toccare la tastiera. Per comporre il codice pin basta infatti guardare i numeri sullo schermo.

Questa soluzione, ideata da una società italiana Sr Labs, offrirebbe due grandi vantaggi: elimina ogni possibilità di frode e consente alle persone disabili di accedere al servizio. Al contrario di sistemi di riconoscimento personale come quelli basati sull'identificazione delle impronte digitali o della scansione della retina, la tecnologia di eye tracking utilizzato in iBancomat porrebbe meno problemi dal punto di vista della privacy: la tecnologia infatti non memorizza i dati dell'utente, ma ne rivela esclusivamente i movimenti.

«La nostra più che decennale esperienza nella progettazione di sistemi comandati con lo sguardo - ha dichiarato Gianluca Dal Lago, amministratore delegato di SR Labs - ci dà la consapevolezza di poter dare un grande contributo alla sicurezza dei sistemi bancari e alla tranquillità delle persone, in particolare degli anziani. L'iBancomat è un'importante opportunità anche per molte categorie di disabili, che potrebbero così usufruire del servizio in maniera autonoma».

COME FUNZIONA? «A ME GLI OCCHI»

Il funzionamento è molto semplice: la persona compone il codice segreto senza usare le mani, guardando esclusivamente i numeri della tastiera virtuale che appare sullo schermo del bancomat. Non essendoci movimento delle mani, viene vanificato ogni tentativo di filmare o registrare la sequenza dei tasti premuti. E' sufficiente guardare il numero per uno o due secondi, il tempo necessario affinché il sistema sia sicuro della scelta e dia un feedback visivo e sonoro, quindi passare al successivo.

Una volta ottenuto l'accesso al conto, è possibile continuare le operazioni nel modo tradizionale oppure continuare ad agire selezionando le scelte con lo sguardo.

L'eye tracking è una tecnologia sicura e non invasiva che viene utilizzata da anni in molti settori (ricerca scientifica, sanità, marketing) e adesso entra finalmente in ambiente bancario.