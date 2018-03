Fisco, gennaio nero per imprenditori italiani: 15 scadenze fiscali

ROMA. Dal versamento delle ritenute Irpef di dipendenti e collaboratori al pagamento del canone Rai, alla liquidazione dell'Iva del mese precedente.

Sono 15 le scadenze fiscali previste per il mese di gennaio per le partite Iva e gli imprenditori italiani: una in meno rispetto a quelle che li attendono per il mese prossimo. Il 'calendario delle imposizioni' e' stato stilato dalla Cgia. «Se si tiene conto del peso economico della burocrazia, pari a circa 26,5 miliardi di euro all'anno, del costo che devono sostenere le imprese per pagare le tasse, quasi 3 miliardi di euro all'anno, e del carico fiscale che sfiora ormai il 69% circa dell'utile aziendale - affermano gli artigiani di Mestre -, per chi vuole fare impresa il 2013 si presenta denso di ostacoli».

Un quadro, segnala ancora la Cgia, «che rimane purtroppo a tinte fosche e che continua a penalizzare chi ancora oggi sostiene l'economia e l'occupazione nel nostro Paese: ovvero le Pmi».

Per il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Botolussi, i numeri «fanno rabbrividire se teniamo conto che la burocrazia e' diventata una tassa occulta che sta soffocando il mondo delle Pmi, che il carico fiscale ha ormai raggiunto livelli non riscontrabili altrove e che il costo dell'energia e' tra i piu' alti tra i paesi Ue, non c'e' da meravigliarsi se gli investitori stranieri non vengono qui da noi. E quei pochi che ci sono spesso sono sul punto di lasciarci».

Ecco le principali scadenze fiscali di gennaio 2013:

1) Mod 730: Comunicazione del sostituto di imposta della sua disponibilita' (facoltativa) a prestare l'assistenza fiscale ai propri sostituiti.

2) Versamento ritenute Irpef dipendenti e collaboratori.

3) Versamento contributi previdenziali e assistenziali dipendenti e collaboratori.

4) Versamento liquidazione Iva mese precedente.

5) Istanza di Rimborso o di compensazione Iva infrannuale 4° Trimestre.

6) Versamento imposta sulla pubblicita'.

7) Versamento diritto sulle pubbliche affissioni.

8) Versamento Tosap.

9) Canone abbonamento radiotelevisivo.

10) Elenchi Intrastat contribuenti tenuti alla presentazione mensile o trimestrale.

11) Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle Dichiarazioni di Intento relative agli acquisti o prestazioni confluiti nella liquidazione Iva.

12) Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, da parte dei fabbricanti di misuratori fiscali e dei laboratori di verificazione periodica abilitati dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi ai tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse. Presentazione relativa al IV trimestre dell'anno precedente.

13) Presentazione all'Inps del modello Uniemens da parte del Datore di lavoro.

14) Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni Iva con operatori economici con sede in Paesi a fiscalita' privilegiata; invio mensile relativo al mese o trimestre precedente. 15) Tassa automobilistica per veicoli con scadenza periodo di validita' nel mese di dicembre.