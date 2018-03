2012, un anno di curiosità: tra gatti obesi, flautolenze di dinosauri e il “mistero” del bimbo

ROMA. Sono molte le cose successe nell’anno che sta per lasciarci. L’agenzia Ansa ripropone alcune delle notizie più curiose di cui si è parlato sui media.







20 GEN - Dopo 5 anni una coppia britannica svela finalmente a parenti e amici il sesso del figlio. Il piccolo per evitare ogni stereotipo è stato vestito da bimba e bimbo alternativamente.

9 MAR - Trovato allo zoo di Toronto il modo per intrattenere un orango annoiato: l'iPad. In visibilio i visitatori.

15 MAR - Tre lutti tra i vip animali: morti Yoda (il cane più brutto al mondo), Meow (il gatto di 18 kg, come un uomo di 300) e Nefertiti (il ragno che era stato 100 giorni sulla Iss).

15 MAR - Niente sesso? I moscerini si danno all'alcol. E' il risultato di un esperimento dell'Università della California.

29 APR - Un ristorante di Fermignano vicino a Urbino diventa off limits per tutti i politici, accusati dei mali dell'Italia.

2 MAG - Una dodicenne brasiliana vende i suoi lunghissimi capelli per poter comprare una casa alla sua famiglia.

3 MAG - Una versione de 'L'urlò di Edvard Munch è stata venduta da Sotheby's a New York per 119,92 milioni di dollari, diventando l'opera d'arte più costosa mai battuta.

7 MAG - La flatulenza dei dinosauri riscaldò il pianeta: secondo una ricerca produssero una tale quantità di gas da essere un fattore chiave nell'innalzamento delle temperature.

24 MAG - Imbarazzo in casa Clinton per una foto postata su Twitter che immortala l'ex presidente tra due famose pornostar.

30 MAG - Impazza sul web il video di Laverne Everett, la nonnina che festeggia gli 80 anni buttandosi col paracadute. E' scivolata fuori dall'imbracatura, è stata salvata per miracolo.

11 GIU - I vip amano condividere i loro piccoli guai su Twitter: dalla botta in testa con occhio nero di Lady Gaga alle flebo di Pink, Rihanna fino a Shakira morsicata da un leone marino.

16 GIU - L'acrobata americano Nik Wallenda compie la traversata delle Cascate del Niagara camminando su una fune, ovvero una 'passeggiata' di 550 metri nel vento, a un'altezza di 45 metri.

20 GIU - Lasagna da record in un ristorante di Cracovia per la nazionale italiana impegnata negli Europei di calcio: pesava 4,8 tonnellate, è stata cotta per 10 ore e divisa in 10.000 pezzi.

3 LUG - Una coppia di tedeschi ordina aragoste in ristorante in Costa Smeralda per 500 euro e poi le libera in mare.

17 LUG - Barack Obama che assisteva a un match al Verizon Center di Washington onora la kiss cam e bacia la moglie Michelle. Intanto davanti a una gelateria di Chicago è stata addirittura messa una targa per ricordare il primo bacio della coppia.

19 LUG - Trovati 4 reggiseni del '400, assomigliano molto a quelli di oggi. Erano nel castello Lengberg nel Tirolo dell'est.

25 LUG - Un bambino inglese di 11 anni scappa di casa da Manchester e, senza documenti e biglietto, elude i controlli e riesce a salire su un aereo e arrivare a Roma.

4 AGO - Fotografa le macchie del Sole ma casualmente immortala un aereo civile che si staglia sulla fotosfera solare. A Castellana Grotte 'centrata' la percentuale di 1 su 380 mila.

7 AGO - Tante le curiosità da Londra 2012. Dalla Regina che all'inaugurazione recita da Bond Girl a Hope Solo o Ryan Lochte che assicurano che al villaggio si fa sesso a go-go. Da ricordare la judoka Wojdan Shaherkani, prima donna saudita a partecipare ai giochi e la spadista sudcoreana Shin A-Lam che piange per più di un'ora sulla pedana bloccando la finale. Nell'equitazione poi gareggiano l'atleta più vecchio (il giapponese Hiroshi Hoketsu) e il primo guarito da un infortunio con le staminali (il cavallo americano Ravel).

28 AGO - Larry, il gatto di Downing Street, prende il suo primo topo. Per annunciarlo si è scomodato un portavoce di Cameron.

20 AGO - La famiglia sarda dei Melis entra nel Guinness come la più longeva del mondo: 9 fratelli per 818 anni totali. Ma dal Bellunese si fanno avanti i fratelli Perenzin: 10 fratelli per 846 anni. In Brasile ma sempre di origine italiana ci sono gli Scaramussa: 12 fratelli che arrivano tutti insieme a 969 anni

21 AGO - Arriva la carta igienica gratis ma con la pubblicità. L'idea di 2 imprenditori del Michigan è già un successo.

6 OTT - Un novantenne si presenta dai carabinieri a Cavriago con una sportina con 50 mila euro. 'Me li custodite voi? Non mi fido delle banche' ha spiegato. Per lo stesso motivo un 72enne di Agrigento teneva in casa 300 mila euro ed è stato derubato.

12 OTT - Fa il giro del mondo la foto di un occhio gigante trovato su una spiaggia in Florida, ancora sanguinante. Probabilmente apparteneva a un pesce di grossa taglia.

27 OTT - Il 70% del nostro cibo è scadente e pieno di additivi. In una caramella il record: 14 additivi su 25 ingredienti.

12 NOV - Non sarà cool come l'iPad o innovativo come Surface ma dall'India arriva il tablet low cost: si chiama Aakash, 'cielo azzurro', ha un display da 7 pollici e costa 32 euro

18 NOV - Rilevazione choc della European Cockpit Association' che ha interrogato seimila piloti europei: uno su tre confessa di essersi addormentato quando era ai comandi.

23 NOV- Due anziani si rifiutano di lasciare la loro casa a Wenling in Cina, gli costruiscono l'autostrada attorno.

24 NOV - Con oltre 803 milioni di contatti Gangnam style diventa il video più visto nella storia di Youtube.

28 NOV - Impazzano i nomi di bambini legati a web e social network. In America è nata Hashtag ma in Egitto c'era già la piccola Facebook e in Israele Like. Non mancano Apple e Mac.

5 DIC - Muoiono a poche ore di distanza due signore da Guinness: la più vecchia e la più alta del mondo. Besse Cooper, 116 anni, e la cinese Yao Defen, alta 2,36. 10 DIC - Si gioca Samp-Udinese ma c'é un solo tifoso friulano nel settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova.

12 DIC - 'Con gioia mi unisco a voi': è il primo storico cinguettio del Papa sbarcato su Twitter con l'account @Pontifex.

12 DIC - Curiosa confessione di Mario Monti, nell'inedita veste di nonno: 'Il mio nipotino? All'asilo lo chiamano spread'.