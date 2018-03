Lucca Comics and games, al via la quarta edizione

LUCCA. Fingere di avere al fianco Lara Croft in azione, “combattere e sfidarsi” come in un gioco alla play.

Sembrerà di essere nel vivo di un videogame, al Lucca Games 2012, il festival internazionale dedicato al gioco, al videogioco ed alla narrativa fantasy che si terrà dal 1 al 4 novembre.

La location scelta quest’anno è il centro storico. Sono stati allestiti 12.000 metri quadri di aree espositive, 6.000 metri quadri dedicati al gioco di ruolo dal vivo, oltre 220 eventi al giorno tra tornei, concorsi e seminari.

Il programma prevede una serie di appuntamenti interessanti. Grande protagonista sarà il videogioco Assassins’ Creed III, terzo episodio della serie firmata Ubisoft Entertainment.

Per la sezione letteratura Christopher Paolini, autore di Eragon e di tutti i romanzi della serie fantasy del Ciclo dell’Eredità, incontrerà i suoi fans.

Anche Mondadori animerà la scena: all’Auditorium San Romano, Valerio Massimo Manfredi presenterà il anteprima assoluta “Il mio nome è Nessuno”, il suo ultimo romanzo dedicato alla mitica figura di Ulisse; Licia Troisi, madre della saga del Mondo Emerso, sarà di scena al cinema centrale; all’Antico Caffè delle Mura si terrà invece una lettura di brani dell’ultimo libro del Trono di Spade, interpretati da alcuni doppiatori italiani della serie tv, guidati dal direttore Sandro Acerbo.

Sempre al Caffè delle Mura sarà ricostruita la scena della Corte di Approdo del Re e gli appassionati potranno duellare per il titolo Campione di Westeros: il vincitore riceverà dalla Warner Bros il cofanetto della prima stagione.

Infine, in attesa della nuova saga cinematografica del Signore degli Anelli il Teatro del Giglio ospiterà “Middle Art”, una mostra tutta dedicata alla Terra di Mezzo creata da J.R.R. Tolkien. L’esposizione mostrerà la collezione della Fondazione Greisinger, anticipazione del museo che aprirà a Jenins (Svizzera) nel 2013.

Nel padiglione di viale Carducci, Nintendo porterà in anteprima la sua nuova Nintento Wii – U e la Sony Computer presenterà All Stars: Battle Royale. Ci saranno poi tantissime altre novità da scoprire.