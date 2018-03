Fabrizio Corona in locale Abruzzo senza permesso, scattata denuncia

LANCIANO. Nuovi guai per Fabrizio Corona.

L'ex fidanzato di Belen è stato denunciato dalla polizia di Lanciano per violazione dell'obbligo di dimora. Corona si trovava infatti in un locale della cittadina della provincia di Chieti, per un evento, senza il permesso del tribunale di Milano. Per lui vigeva un'interdizione dalle 9 di sera alle 7 del mattino.

Invece lo scorso venerdì, ma la notizia si è diffusa oggi e viene confermata dalla polizia, il manager dei fotografi dei vip, dopo la tappa autorizzata di Roma, si è diretto a Lanciano ma questo spostamento non era previsto ed è scattata la denuncia.

Nuovi guai, dunque, per Corona che solo qualche giorno fa si era lamentato dell’ennesima indagine nei suoi confronti, questa volta aperta a causa di una segnalazione alla magistratura dalla ex fidanzata argentina. In quel caso è accusato di aver utilizzato una Mercedes della showgirl.

«La signorina Rodriguez, mi accusa», ha spiegato Corona in una lettera pubblicata sul suo profilo Facebook, «di appropriazione indebita della sua auto che ho usato nel periodo in cui vivevo in pianta stabile a casa sua mentre lei aveva iniziato la sua avventura- disavventura ad Amici. Auto che, tra l’altro, ho contribuito in maniera sostanziale a pagare: 5.000 euro di assicurazione, e 4 rate totali per un ammontare di circa 25 mila euro e che la ragazza aveva fortemente desiderato per non essere da meno del suo ex fidanzato Marco Borriello, anch’egli in possesso della suddetta vettura di lusso. La “volpe” Belen ha avanzato questa denuncia a mio carico per ricondurre a me il pagamento di tutte le multe arrivate in quel periodo e che sono state oggetto di discussione con il sottoscritto per diverso tempo. Richiesta legittima. Peccato che io avessi prestato a questa tale circa 22.500 euro prima di un suo viaggio per l’Argentina. Soldi che in quell’istante le donai volentieri, ma che ora assumono un valore diverso».

Corona ha parlato di «ennesimo regalino che complica ulteriormente la mia situazione».