E’ abruzzese l’autore della colonna sonora di “Kramer contro Kramer”

SULMONA. Si chiama Patrizio Maria D’Artista. E’ l’autore della colonna sonora di “Kramer contro Kramer” la commedia teatrale che andrà in scena, il 4 ottobre, al Teatro delle Muse di Ancona.

L’opera sarà in tournèe in Italia fino a gennaio 2013 per poi riprendere da settembre 2013.

Il giovane musicista sulmonese è stato fortemente voluto dal regista della commedia Patrick Rossi Gastaldi e dal produttore della “Teatro e società”, Pietro Mezzasoma.

Patrizio Maria D’Artista, 26 anni, vanta già un curriculum di tutto rispetto come arrangiatore, musicista e compositore. Ha portato in scena il concerto-spettacolo nel 2010, “Il colore del tempo”, ed il concerto-spettacolo “Io sono vivo ” nell’ottobre del 2011 diretto dal regista, ballerino e coreografo André De La Roche.

In quella occasione D’Artista ha mostrato al pubblico del Palazzetto dello sport di Sulmona le sue doti da cantautore e musicista.

Lo spettacolo “Kramer contro Kramer” è l'adattamento del romanzo americano di Avery Corman, immortalato dal film di Robert Benton del 1979, con Dustin Hoffman e Meryl Streep e vincitore di quattro premi Oscar. L’opera racconta le vicissitudini di una coppia separata alle prese con un figlio di 6 anni in crescita. Padre e figlio superano con qualche difficoltà la nuova situazione. Poi la madre riappare nelle loro vite e l'affidamento del bimbo finisce in tribunale.

Sulla scena ci saranno gli attori Daniele Pecci e Federica Di Martino.