Due stilisti abruzzesi per gli abiti di Morgan

PESCARA. Si chiamano Doriana Roio e Simone Racioppo. Sono i due stilisti abruzzesi che hanno creato gli abiti per il cantante Morgan.

Si tratta di costumi di scena per il “Matrimonio segreto” di Cimarosa, per la regia di Morgan e degli abiti che il cantante indosserà nella trasmissione televisiva XFactor 2012.

Simone Racioppo e Doriana Roio hanno iniziato la loro collaborazione creativa la scorsa estate durante la rassegna “moda” al “Berardo” dedicata ai giovani stilisti emergenti. Racioppo che ha già un’esperienza nel mondo della moda ha scoperto Doriana Roio, appena diplomatasi alla Fashion Academy pescarese di Pianeta Moda.

I costumi per l’opera “Matrimonio segreto” sono stati realizzati con la collaborazione della Fashion Academy “Pianeta Moda” e ricreano la moda dell’epoca: bianco e nero, cotoni grezzi, raso e tartan.

Gli abiti verranno indossati sul palco il 4 e il 7 ottobre dai sei cantanti lirici d’importanza internazionale impegnati nell’opera: Stefania Bonfadelli, Bruno Praticò, Edgardo Rocha, Maria Costanza Nocentini, Irene Molinari, Filippo Fontana.

Per Simone e Doriana la collaborazione con il cantante non finisce qui. I due stanno realizzando di gli abiti di scena che Morgan indosserà durante le trasmissioni di XFactor 2012, il programma che si occupa di giovani talenti musicali.