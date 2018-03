Adesca 15 enne online: scatti osè in cambio di ricariche del cellulare

PESCARA. Ha adescato tramite internet una 15enne di Pescara, instaurando con lei un rapporto di amicizia e poi di confidenza sempre più intimo.

Poi è arrivato a chiedere alla ragazzina delle foto ose' che la vittima ha inviato tramite mms in cambio di ricariche telefoniche. L'uomo, è un romano, F.R., ed è stato rintracciato all'epoca dei fatti, avvenuti tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, dalla Polizia postale e delle comunicazioni per l'Abruzzo (compartimento di Pescara), agli ordini del dirigente Pasquale Sorgonà. Ora è stato condannato dal Tribunale ordinario di Roma a 8 mesi e 800 euro di multa. La condanna è avvenuta per detenzione di immagini pedopornografiche.

F.R., allora 24enne, avrebbe contattato la giovanissima pescarese attraverso Netlog e avrebbe conquistato le sue simpatie mostrando interesse per gli stessi argomenti e personaggi di simpatia, inviandole immagini di cartoni animati o sue foto con peluche in mano. Poi però avrebbe toccato argomenti più piccanti fino a chiedere alla quindicenne di spogliarsi davanti alla webcam e di scattarsi delle foto in pose erotiche.

Il messaggio usato, inizialmente infantile, sarebbe cambiato a mano a mano che il rapporto diventava più stretto, e per convincere la ragazzina l'uomo avrebbe bersagliato la vittima con messaggi, foto, video e telefonate, fino a 50 al giorno, inviandole anche dei mazzi di fiori. I due si sono anche incontrati a Pescara, ma non è accaduto nulla.

I genitori della 15enne, insospettiti dai suoi atteggiamenti, hanno controllato il cellulare della ragazza e trovato 2.700 tra sms e mms, molti a sfondo erotico, per cui si sono rivolti alla Polpost che è arrivata al romano. Sul suo pc e sul telefono sono stati trovati i messaggi e le foto incriminati e si è proceduto alla segnalazione all'Autorità giudiziaria (Procura distrettuale della Repubblica di L'Aquila).