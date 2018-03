Tutto esaurito per il concerto di Ryuichi Sakamoto e Alva Noto al Marrucino

CHIETI. E’ già tutto esaurito per il concerto di Ryuichi Sakamoto e Alva Noto che si terrà stasera alle 21.00, al Teatro Marrucino di Chieti.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Humani, (produzione Rea.Pro.Gi.srl) in collaborazione con il Comune ed il Teatro Marrucino.

I due artisti provengono da background musicali diversi. Il giapponese Ryuichi Sakamoto è premio Oscar per la colonna sonora de " L' Ultimo Imperatore" di Bernardo Bertolucci, (nonché autore di celebri colonne sonore tra le quali quelle dei film “Furyo” ed “Il Thè nel Deserto”) mentre Alva Noto è una firma nel mondo della musica elettronica.

La collaborazione artistica dei due ha dato vita a 5 album musicali. Il primo esperimento è stato l’album Vrioon, realizzato nel 2003, a cui ha fatto seguito nel 2005 Insen. Poi, una serie di concerti in tutti i teatri del mondo, caratterizzati dall’accostamento fra musica e istallazioni visive.

«La realizzazione di questo importante evento artistico», ha dichiarato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, «dimostra perfettamente e ancora una volta che la città di Chieti può diventare il riferimento dell’intera promozione culturale della nostra regione. Un appuntamento che l’amministrazione ha voluto cogliere e che, soprattutto, la città ha saputo ospitare sia in termini di partecipazione che di adesione. Il concerto, infatti, così come quello di Tristano, avvenuto durante la settimana Mozartiana sono eventi la cui grande finalità è rappresentata specialmente nell’ attrarre l’attenzione dei turisti sulla città. Obiettivo, questo, che la mia amministrazione si prefigge fin dall’inizio del mandato elettorale e che i “numeri” delle prenotazioni per questo evento, giunte da tutta Europa, avvalorano».



Il progetto Humani ha già proposto tre eventi: il primo con il berlinese Dixon, uno fra i dj house più importanti al mondo, presso il centro agroalimentare di Cepagatti a maggio; il secondo con Francesco Tristano, pianista moderno che ha reinterpretato le musiche della techno di Detroit in chiave classica, il terzo quello di stasera con Ryuichi Sakamoto & Alva Noto al Teatro Marrucino di Chieti.