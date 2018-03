Psicologi di tutta Italia a convegno a Chieti

CHIETI. Più di 1500 psicologi del mondo accademico e della ricerca e più di 170 tra sessioni parallele e simposi nel Campus Universitario di Chieti.

Un evento di portata internazionale sarà ospitato dall’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, da giovedì 20 a domenica 23 settembre.

L’occasione è data dalla celebrazione dei 20 anni di attività dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) che intende, riunendo per la prima volta le cinque Sezioni (Psicologia sperimentale, Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Psicologia clinica e dinamica, Psicologia per le organizzazioni e Psicologia sociale), coinvolgere quanti hanno contribuito alla sua crescita ed alla diffusione della ricerca e del pensiero scientifico, promuovere la formazione dei giovani ricercatori e rappresentare la psicologia sviluppatasi in ambito universitario e le organizzazioni professionali.

«E’ anche un modo per diffondere la qualità delle ricerche sviluppate dalla psicologia italiana, la ricchezza del dibattito che ci coinvolge – affermano i promotori dell’evento – non solo al mondo accademico, ma al mondo esterno».

«Del resto» , sostiene Roberto Cubelli, presidente dell’AIP – «lo stesso titolo dato all’evento,’Psicologia, Scienza, Società’, sottolinea il radicamento sociale della nostra pratica scientifica e mette in evidenza la stretta relazione tra ricerca conoscitiva e capacità di intervento».

Oltre alle sessioni tematiche e ai simposi, sono previste infatti iniziative collaterali per ripercorrere le tappe della storia della psicologia italiana ed evidenziarne il ruolo da protagonista nello scenario europeo.



Giovedì 20, dalle ore 15.00, il Simposio sulla Storia della Psicologia italiana (Auditorium del Rettorato) e il Workshop Social-Mente, sul tema: “Come si pubblica su riviste ad alto impatto” (Aula Magna Facoltà di Lettere).

Sabato 22, presso l’Auditorium, dopo la celebrazione del ventennale AIP e il saluto delle Autorità, si terrà alle ore 11:00 la lezione magistrale su "Cervello e ambiente" tenuta dal Prof. Lamberto Maffei, Presidente dell'Accademia dei Lincei e, a seguire, una tavola rotonda sul tema “La psicologia italiana protagonista in Europa”

Domenica 23, infine, il Simposio con il Gruppo di Lavoro sulle Disparità di Genere, “Donne e uomini in psicologia: i generi nella ricerca” (Auditorium).