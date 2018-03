The Apprentice, Briatore a caccia dei talenti della finanza

TELEVISIONE. Prodotto in Italia da FremantleMedia, The Apprentice è il più famoso talent show sul mondo del business diventato un vero e proprio cult in 30 paesi al mondo.

The Apprentice è stato portato al successo negli Usa dal magnate del settore immobiliare Donald Trump dove il programma è andato in onda per ben undici stagioni su Nbc.

In Italia debutterà questa sera in prima visione assoluta su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) da settembre e sarà Flavio Briatore ad accogliere la sfida: scoprire il nuovo talento italiano del Business.

In qualità di Boss guiderà i 16 candidati nella loro crescita professionale e metterà a dura prova creatività, intraprendenza e il loro talento manageriale assegnando sfide sempre più impegnative. Inoltre, ogni settimana, avrà il compito di premiarli o eliminarli finché in campo ne rimarrà soltanto uno.

Il vincitore avrà la possibilità di iniziare la propria carriera professionale lavorando a fianco di Briatore in una delle sue aziende «con un ruolo manageriale di prestigio e uno stipendio a 6 cifre».

Gli utenti del web sono però scettici sulla scelta ricaduta sul protagonista di questo programma molto noto in tutto il mondo ma pare che proprio l’ideatore del programma, Donald Trump, abbia fortemente voluto l’amico Briatore come boss dell’edizione italiana.