Ballarò, stasera da Floris ospite il ministro Fornero

TELEVISIONE. L’impresa, il sindacato, la politica: chi è responsabile della debolezza del nostro Paese?

E’ il tema della puntata di Ballarò in onda martedì 18 settembre alle 21.05 su Rai3. Tra gli ospiti di Giovanni Floris il segretario del PD Pierluigi Bersani, il ministro del lavoro Elsa Fornero, il presidente della Fondazione Italia-Cina Cesare Romiti, il segretario confederale della Cisl Annamaria Furlan, l’editorialista del “Corriere della sera” Antonio Polito, il vicedirettore del “Giornale” Nicola Porro, il presidente della Ipsos Nando Pagnoncelli.

In apertura la copertina satirica di Maurizio Crozza.

Quella di questa sera è la seconda puntata del programma di Giovanni Floris che ad inizio stagione ha annunciato: «promettiamo ai telespettatori lucidità, perché nei prossimi mesi di lucidità ci sarà bisogno. Una formula semplice, che s’ispira alle regole del buon giornalismo», e che mira, come dice lo stesso Floris «a portare la politica sul campo che dovrebbe esserle proprio, quello della soluzione, sulla base di diversi ideali, dei problemi concreti del Paese».

Una scelta premiata dal pubblico, visto che anche nella passata stagione Ballarò ha sfiorato il 17 per cento di share ed è stato scelto dagli italiani come il talk-show più affidabile (secondo il sondaggio Demos).

L’obiettivo per l’undicesima stagione è quindi per Floris «“essere credibili, costanti, seri. Essere affidabili in quella che sarà una stagione complessa, difficile, speriamo non rissosa ma certo molto accesa. Ci saranno le elezioni, ma soprattutto ci sarà da combattere contro gli effetti della crisi economica. Essenzialmente ci proponiamo di fare il nostro lavoro in maniera seria e onesta, come abbiamo sempre fatto. E, naturalmente, di trovare notizie».