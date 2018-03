Concerti e spettacoli, tanti ‘big’ per l’estate d’Abruzzo

ABRUZZO. Laura Pausini, Emma, Subsonica, Negrita, Paolo Nutini, Mario Biondi, Ludovico Einaudi, Paolo Conte, Antonello Venditti, Enrico Brignano, Emis Killa e non solo.

Tra concerti di 'big' ed esibizioni di artisti locali, tra spettacoli, eventi, rassegne musicali, artistiche e teatrali, quella in corso sarà un'estate ricca di appuntamenti per l'Abruzzo. Palcoscenico delle tante iniziative sarà Pescara, ma non mancano eventi nelle altre città.

Dopo il concerto di Chick Corea e Stefano Bollani, che, ieri al Teatro D'Annunzio del capoluogo adriatico, hanno aperto il 40/mo "Pescara Jazz", uno degli appuntamenti più attesi è il concerto dei Subsonica, che si esibiranno stasera, alle 21.30, nell'area eventi del Porto Turistico "Marina di Pescara".

Ma oggi sarà anche la volta di Max Giusti: il comico romano si esibirà nel suo show "Super Maz - Due ore di super risate", alle 21, allo stadio "Adriano Flacco" di Pescara. Grande attesa anche per il concerto di Paolo Nutini, il 19 luglio, al Teatro D'Annunzio di Pescara, nell'ambito della stagione organizzata dall'Ente manifestazioni pescaresi (Emp), poi per quello dei Negrita, il 28 luglio allo stadio Flacco, con il "Dannato Vivere Tour 2012", e per l'esibizione di Ludovico Einaudi e Paolo Fresu, il 1/o agosto, al D'Annunzio, sempre nell'ambito della stagione dell'Emp. Sul palco del D'Annunzio si esibirà anche Paolo Conte che, il 3 agosto, chiuderà il "Pescara Jazz".

Tra gli eventi più attesi ci sono anche il concerto di Antonello Venditti, con il suo "Unica Tour 2012", il 4 agosto in piazza San Giustino a Chieti, e quello di Laura Pausini, che, nell'ambito dell'"Inedito World Tour", si esibirà il 6 agosto allo stadio Adriatico "Cornacchia" di Pescara. La stagione estiva dell'Ente manifestazioni pescaresi prevede anche l'esibizione di Mario Biondi (11 agosto, Teatro D'Annunzio). Il 29 agosto torna in Abruzzo il rapper Emis Killa (stabilimento balneare 'La Prora', Pescara), mentre il giorno seguente (30 agosto) sarà la volta della vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, Emma Marrone, che si esibirà al Teatro D'Annunzio. Il 31 agosto toccherà all'attore e comico Enrico Brignano (Stadio Adriano Flacco, Pescara). Non mancano appuntamenti con la musica classica e il musical, tutti al Teatro D'Annunzio di Pescara: il 18 luglio, ad esempio, Manuel Frattini si esibirà in "Sindrome da musical", mentre il 20 ci sarà l'opera musicale "I Promessi sposi"; il 26 luglio verrà messa in scena l'opera lirica "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini, seguita due giorni dopo da "La Traviata" di Verdi; l'8 agosto, infine, sarà la volta del Balletto Russo con "Il lago dei cigni". Oltre agli artisti nazionali e internazionali, sono numerosissime le iniziative locali organizzate su tutto il territorio regionale: ne sono esempio il "Festival dei birrai artigiani riuniti" (13, 14 e 15 luglio), nell'ambito del quale si esibirà a Spoltore (Pescara) il gruppo Caja Sonora; il "Martinbook Festival" che torna a Martinsicuro (Teramo) tra arte, musica, libri e dibattiti, e la rassegna di musica, cinema e fotografia "AntiPop", dal 4 al 10 luglio a Teramo.