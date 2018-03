Michele Santoro passa a La 7. Mentana: «sono contento»

TV. Michele Santoro ha firmato, la prossima stagione porterà il suo Servizio Pubblico su La7.

Lo ha annunciato ieri sera a sorpresa, il direttore del tg di La7 Enrico Mentana. Un annuncio che arriva alla vigilia della presentazione dei palinsesti dell'emittente, in programma oggi a Milano, dove potrebbe intervenire anche lo stesso giornalista. Su La7 Servizio pubblico dovrebbe alternarsi in periodi diversi con 'Piazzapulita' di Corrado Formigli. Le modalita' saranno annunciate oggi.

«Poco fa», ha annunciato ieri sera Mentana nel corso del suo telegiornale, «Michele Santoro ha firmato con La7. La prossima stagione quindi di Servizio pubblico andrà in onda sulla nostra rete».

La scorsa settimana, Santoro aveva confermato che la trattativa con La7 era in atto ma era «laboriosa». «Insieme ai miei collaboratori ci siamo abituati a produrre televisione attraverso una piattaforma che fa capo a diverse tv private in Italia e che ha avuto il suo battesimo quest'anno con il programma Servizio Pubblico», aveva spiegato. «Siamo abituati a fare televisione seguendo un criterio di libertà di espressione - aveva sottolineato Santoro - e questo non sempre è accettato». Con La7 però «non esiste un problema di natura economica», aveva aggiunto.

«Noi continueremo a essere una produzione indipendente quindi restate con noi perché avremo sempre bisogno del vostro sostegno», si legge sulla pagina Facebook della trasmissione.

«Sono contento di questo risultato», ha commentato invece Mentana su Twitter. «Sono servite pazienza e determinazione. Santoro andrà il giovedi ovvio. E quando non ci sarà, Formigli»