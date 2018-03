Codacons, metà italiani senza vacanze estive

ROMA. La crisi economica si farà sentire anche sulle prossime vacanze estive. Quest'anno per il Codacons quasi metà italiani, il 44%,rinuncerà a partire, 2,5 milioni in più sull'anno scorso.

Come noto – spiega l’associazione – il mese di maggio è quello in cui la maggior parte delle famiglie pianifica le proprie vacanze prenotando pernottamenti e acquistando pacchetti turistici. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, nel 2012 si riduce fortemente il numero di cittadini che potrà permettersi una vacanza da 7/15 giorni. Allo stato attuale il 44% degli italiani non andrà in villeggiatura; rispetto allo scorso anno, quindi, aumenta di 2,5 milioni il numero di coloro che rimarranno a casa tra luglio e settembre – spiega il Codacons – A pesare sulla rinuncia alle vacanze è la pesante crisi che investe il nostro paese, le minori disponibilità economiche determinate dall’incremento delle tassazioni, e la crescita dei costi nel settore turistico.

Altro dato importante che emerge dall’indagine dell’associazione, è quello relativo alle mete prescelte dagli italiani: rispetto al trend degli anni passati, calerà di circa il 50% il numero di chi sceglierà destinazioni straniere. Alla base di tale tendenza, la necessità di limitare i costi e contenere le spese entro budget più modesti. Chi si recherà all’estero sceglierà comunque paesi estremamente competitivi sul fronte dei prezzi, in primis Grecia e Spagna.

7,5 utenti su 10 opteranno per il mare come meta della propria villeggiatura, e per ben l’80% di coloro che potranno permettersi di partire la regola sembra essere la seguente: vacanze low cost e all’insegna del risparmio. «Gli italiani infatti – afferma il Presidente Carlo Rienzi – pur di non rinunciare alle vacanze limitano i giorni di villeggiatura, scelgono mete più vicine e cambiano le proprie abitudini. Non a caso appaiono in aumento del 15% le famiglie che andranno in ferie a luglio e settembre, quando cioè prezzi e tariffe nel settore turistico sono più allettanti. Appare però allarmante il dato secondo cui 2,5 milioni di cittadini in più rispetto allo scorso anno dovranno rimanere a casa. Questo – prosegue Rienzi – è l’effetto tangibile della crisi, che si ripercuote anche sulle vacanze estive degli italiani».