Fisco. E’ legge il decreto semplificazioni con la nuova Imu

ROMA. E' legge il decreto sulle semplificazioni fiscali, dopo la terza (e definitiva) lettura da parte del Senato.

E' stato il capitolo relativo all'Imu ad essere tra i temi piu' caldi del dibattito parlamentare, mentre nelle ultime ore dell'esame del provvedimento da parte della Camera, l'attenzione si e' focalizzata sul beauty contest (eliminato con un emendamento del governo che ha registrato il voto contrario del Pdl). Tra le misure annunciate, ma che non sono state introdotte dal Parlamento, la black list dei commercianti che non emettono gli scontrini, che evadono o eludono il fisco (norma voluta dal governo). Queste invece le principali novita' del decreto.

- IMU RATEIZZATA, SI POTRA' SCEGLIERE TRA 2 E 3 RATE. I contribuenti potranno scegliere se pagare l'Imu sulla prima casa in 2 o 3 rate per il 2012. Nel primo caso sara' pagato il 50% entro il 16 giugno e il restante 50%, con conguaglio, entro il 16 dicembre. Nel caso delle tre rate, la prima e la seconda, corrispondenti rispettivamente al 33% dell'aliquota di base, saranno pagate entro il 16 giugno e il 16 settembre, mentre il 16 dicembre sara' la data di scadenza per il conguaglio.

- STRETTA SU CRITERI PER SGRAVI IMU PRIMA CASA. Le agevolazioni per l'Imu sulla prima casa si applicano solo se il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'abitazione stessa. Ok invece all'esenzione dall'imposta di bollo per gli affitti soggetti alla cedolare secca del 20% e l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo in caso di fideiussione a favore del conduttore

- STRETTA SUL PATTODI STABILITA' INTERNO. Allungamento a tre anni per i tempi del rientro dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno. La sanzione sanzione sale al 100% dello sforamento, ma sara' diluita in tre anni. A compensare arrivera' pero' il "patto di stabilita' interno 'orizzontale nazionale' e personale degli Enti locali .

- DEBITI PA. Estesa anche ai crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione la possibilita' per le imprese di cederli alle banche. Le imprese saranno pero' garanti della solvibilita' del debitore ceduto.

- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Andranno 148 milioni.

- EDILIZIA SANITARIA. In arrivo lo sblocco di 997,6 milioni di euro delle risorse statali per l'edilizia sanitaria.

- BOLLO SCUDO FISCALE. Slitta dal 16 maggio al 16 luglio il pagamento del bollo sullo scudo fiscale. Previsto anche uno sconto per chi rinuncia al regime di riservatezza.

- VERSAMENTI IVA DI AGOSTO. Ci sara' tempo sino al 20 agosto per i versamenti dell'Iva che hanno scadenza dall'1 al 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.

- GIOCHI. Chi gestisce concorsi pronostici o scommesse deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse.

-"ALTERNATIVA" A TAGLI A MINISTERI, INPS,INAIL, MONOPOLI. Il governo si e' impegnato a trovare una copertura alternativa da quella che prevede tagli alla spesa per compensare le agevolazioni previste per il pagamento dell'Imu. I tagli prevedono 280 milioni di euro nel 2012 e 180 milioni nel 2013 per i ministeri, 12 milioni per l'Inail, 48 milioni per l'Inps, 11 milioni per i Monopoli tutti nel 2012.

- STOP ALLE TASSE PER LE BORSE DI STUDIO. Eliminata la norma approvata in Senato che prevedeva il pagamento delle tasse sulle borse di studio superiori agli 11.500 euro.

- ESENZIONI IVA PER COLLEGI CHE OSPITANO SOLO STUDENTI I collegi universitari gestiti dagli enti che operano esclusivamente con la finalita' di ospitare gli studenti universitari non pagheranno l'Iva.

- TASSA DI SBARCO PER CHI VA NELLE ISOLE MINORI. In arrivo un'imposta di sbarco di massimo un euro e mezzo per chi mette piede sulle isole minori come Eolie, Giglio, Capri, Ischia. La tassa sara' alternativa all'imposta di soggiorno ma riguardera' anche il 'turismo pendolare'.

- TASSA SU LUSSO PASSEGGERI AERO-TAXI. Arriva la tassa sul lusso per i passeggeri degli 'aero-taxi' che al momento dell'imbarco dovranno pagare 100 euro se la tratta non e' superiore a 1.500 km, 200 euro se invece supera i 1.500 Km.

- SALE A 15.000 EURO TETTO PER CONTANTE TURISTI EXTRA-UE.

Sale da 1.000 a 15.000 euro il tetto per pagamento cash per i turisti extracomunuitari. Sara' obbligatorio che l'esercente acquisisca "fotocopie del passaporto del cessionario". (AGI) Rmm/Pit (Segue)

TABACCHI NEI BENZINAI. Ai benzinai, per potere vendere anche sigarette e in genere tabacchi, non bastera' gestire un impianto di distribuzione di carburanti dell'ampiezza di almeno 500 metri quadrati, ma bisognera' che abbiano per questo un locale chiuso di almeno 30 metri quadri.

- GDF. Per potenziare la lotta all'evasione fiscale un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di ispettori per la Guardia di Finanza.

- FONDO PER REGIONI FRONTALIERE. Sara' istituito presso il ministero dell'Economia del Fondo di valorizzazione e promozione socio-economica delle regioni di confine dell'entita' di 20 milioni di euro.