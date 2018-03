A Palermo i taxi meno cari d’Italia

MILANO. TripAdvisor – il più grande sito di recensioni di viaggio al mondo - ha condotto una ricerca per stabilire in quali città costa meno una corsa in taxi.

Questa rilevazione è stata realizzata prendendo in considerazione nove fra le principali città Italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Venezia. I prezzi delle città sono stati confrontati in base al prezzo medio di una corsa in taxi di otto kilometri.

A PALERMO E NAPOLI LE CORSE IN TAXI MENO CARE

Nelle città del Sud Italia una corsa in taxi è sicuramente più conveniente: i risultati della ricerca condotta da TripAdvisor mostrano infatti che Palermo è in assoluto la città meno esosa per concedersi un viaggio in taxi – con un costo medio di 9,18 euro – seguita da Napoli (9,20 euro) e da Bari, con un costo medio di 9.40 euro.

MAI DIRE TAXI: A BOLOGNA E FIRENZE I PREZZI PIÙ SALATI

Ai primi posti fra le città italiane dove il tassametro corre più velocemente troviamo la città di Bologna, con un prezzo medio per corsa di 14.02 euro. A Firenze (14 euro) va invece la medaglia d’argento fra le città dello Stivale più care per chi fruisce di una corsa in taxi, mentre Venezia, con un prezzo medio per corsa che si aggira attorno ai 13.89 euro, conquista la terza posizione. Cagliari ottiene, infine, la quarta posizione con un prezzo medio di 13.04 euro per corsa.

A metà classifica svettano invece Milano, con un prezzo medio per corsa di 11.40 euro, e Roma, con un prezzo medio di 10.16 euro per corsa.

«Il livello di gradimento di una vacanza non dipende soltanto dalle bellezze della destinazione scelta o dal servizio in hotel», spiega Lorenzo Brufani, portavoce di Trip Advisor Italia, «ma anche dalla possibilità di muoversi per la città in maniera comoda, veloce e soprattutto economica. Ecco perché anche le tariffe dei taxi possono incidere sulla soddisfazione del turista, le cui scelte sono spesso legate al budget a disposizione»

Città Italiane Costo per una corsa in taxi

1. Bologna 14.02 €

2. Firenze 14 €

3. Venezia 13.89 €

4. Cagliari 13.04 €

5. Milano 11.44 €

6. Roma 10.16 €

7. Bari 9.40 €

8. Napoli 9.20 €

9. Palermo 9.18 €