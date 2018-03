Roberto Colaninno confermato presidente Alitalia

ROMA. Si è svolta oggi a Fiumicino, presieduta da Roberto Colaninno, l’Assemblea dei Soci di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana SpA, convocata per l’approvazione del bilancio 2011 e per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo giunti a scadenza.

L’Assemblea ha nominato i 19 Consiglieri di Amministrazione, confermando Roberto Colaninno nel ruolo di Presidente. Al termine dell’Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la nomina del Direttore Generale, Andrea Ragnetti ad Amministratore Delegato, e di Elio Cosimo Catania e di Salvatore Mancuso a Vice Presidenti.

La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana è la seguente: Roberto Colaninno, Presidente, Andrea Ragnetti, Amministratore Delegato, Elio Cosimo Catania, Vice Presidente Vicario, Salvatore Mancuso, Vice Presidente, Jean-Cyril Spinetta, Peter Frans Hartman, Bruno Matheu, Philippe Calavia, Lino Bergonzi, Achille D’Avanzo,

Davide Maccagnani, Ernesto Monti, Angelo Massimo Riva, Antonino Turicchi, Cosimo Carbonelli D’Angelo, Gioacchino Paolo Ligresti, Gaetano Miccichè, Antonio Orsero, Maurizio Traglio

Al Presidente, oltre alla delega ai rapporti istituzionali e alle relazioni esterne ad esso attribuita dallo statuto, sono state conferite le deleghe relative alle funzioni di controllo interno e di auditing, al coordinamento della segreteria societaria e dell’ufficio del general counsel, allo sviluppo delle alleanze strategiche internazionali della Società.

All’Amministratore Delegato sono state conferite le deleghe relative alla gestione operativa dell’Azienda, in attuazione delle delibere e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed implementando, nei limiti previsti, progetti e iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.

Andrea Ragnetti, già Direttore Generale dal 5 marzo 2012, è portatore di esperienze italiane ed internazionali di gestione industriale e commerciale. Dal 2003 al 2010 ha ricoperto importanti incarichi in Philips, dove è stato membro del Management Board e Chief Executive Officer del settore Consumer Lifestyle. L’Assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento a Rocco Sabelli, Amministratore Delegato uscente, per l’attività svolta e i positivi risultati conseguiti.