Carburanti: raffica di rincari, benzina a quota 1,9 euro/litro

ROMA. Week-end di rincari a raffica per i carburanti, con punte della benzina a 1,9 euro/litro.

Su anche il prezzo del diesel: è quanto si ricava dal servizio Check-Up Prezzi di QE a inizio settimana. I prezzi praticati sul territorio, di conseguenza, risultano ancora in salita: nella media nazionale la benzina e' ormai quasi per tutti ben oltre 1,8 euro/litro, con punte anche superiori a 1,9 al Centro Italia dove l'accisa regionale e' piu' cara. Ma sale anche il diesel (in media attorno a 1,74), con punte al Sud oltre 1,77.

La realta' delle diverse macroaree, in queste fasi di tensione, risulta del resto assai differenziata fra Nord e Sud, con punte minime nel Nordest dove la competizione e piu' forte e record di prezzo nel Centro e nel Sud. No logo in sofferenza per via della pressione dei mercati internazionali e "costrette" ad aumenti accorciando cosi' la distanza dagli impianti a marchio tradizionali.

Anche secondo l'analisi di 'Staffetta Quotidiana', i prezzi internazionali di benzina e gasolio continuano a salire (a livelli record per quanto riguarda la verde intorno ai 630 euro per mille litri, mentre il diesel si avvicina sempre piu' a quota 700), e per i prezzi alla pompa e' stato un fine settimana all'insegna dei rialzi.