1,4 milioni di passeggeri trasportati da Air One nel 2011

ROMA. Air One, la società del Gruppo Alitalia, che ha avviato le attività nell’aprile dello scorso anno, ha trasportato nel 2011 1,4 milioni di passeggeri.

Si tratta di un incremento di circa 450 mila passeggeri e un aumento percentuale di circa il 25% nel periodo comparabile (aprile – dicembre). Oltre 1,2 milioni di passeggeri hanno volato su Milano Malpensa, mentre sulla base di Pisa, inaugurata il 1° luglio del 2011, Air One ha trasportato in sei mesi circa 120 mila passeggeri, raggiungendo gli obiettivi.

Particolarmente significativi i risultati conseguiti da Air One sotto il profilo operativo e della qualità del servizio. La regolarità degli 11.850 voli è stata del 99,9% e la puntualità dell’87,3%. Le performance operative e i livelli di servizio, insieme all’offerta di nuove destinazioni e di tariffe vantaggiose, hanno determinato nel 2011 un livello di soddisfazione dei clienti del 87%.

Per l’estate del 2012 la principale novità dell’offerta Air One, la società di Carlo Toto, riguarda l’avvio delle operazioni, dal 4 maggio, presso la nuova base all’aeroporto di Venezia. Con 2 Airbus A320 dislocati sul “Marco Polo”, Air One avvierà 12 nuovi collegamenti internazionali verso Bruxelles e Barcellona, raggiunte con voli quotidiani, e verso Istanbul, Varsavia, Praga, Atene, San Pietroburgo, Bucarest, Sofia, Tirana, Palma di Maiorca e Minorca.

Novità anche da Milano Malpensa con 3 nuove rotte internazionali. Dal 25 marzo, la Compagnia opererà due collegamenti al giorno con Londra e due con Monaco di Baviera. Dal 1° giugno sarà attivo un collegamento quotidiano con Varsavia. Questi voli si aggiungono ai collegamenti stagionali con Alghero, Olbia, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Creta e Rodi e ai collegamenti domestici e internazionali attivi tutto l’anno, per un totale di 21 destinazioni servite.

Nella stagione estiva del 2012 Air One volerà da Milano Malpensa, Venezia e Pisa verso 31 destinazioni (12 in più rispetto alla stagione Summer 2011 e di cui 3 a partire dal 17 settembre) con una flotta di 10 moderni Airbus A320 (3 in più rispetto allo scorso anno).

Lorenzo Caporaletti, Direttore di Air One, ha detto che «il percorso di Air One entra ora nella seconda fase. Dopo il consolidamento dell’offerta di collegamenti nazionali Nord-Sud, puntiamo ora a crescere su scala internazionale: nel 2012 voleremo da Milano, Venezia e Pisa verso 15 paesi europei e del bacino del Mediterraneo. Il modello Smart, basato su tariffe ridotte ma senza compromessi sulla qualità del servizio, ha dimostrato la sua efficacia: i clienti acquistano solo ciò che desiderano, consentendo alla Compagnia di contenere i costi e di offrire tariffe estremamente competitive».