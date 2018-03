I redditi dei ministri sul Web

ROMA. La trasparenza amministrativa non ammette eccezioni. Anche la più altre cariche di Governo, i ministri appunto, sono tenuti a pubblicare online i patrimoni.

Solo alcuni hanno rispettato la scadenza del 14 febbraio che in un primo tempo era stata fissata dalla Presidenza del Consiglio per la pubblicazione della situazione patrimoniale di ognuno. Si tratta del ministro alla Pubblica Istruzione Francesco Profumo con due sottosegretari al seguito e dei due sottosegretari alla Difesa, Filippo Milone e Gianluigi Magri. Più riservati ma pur sempre trasparenti il ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

Per tutti gli altri il premier Monti ha preso atto dei ritardi e delle inadempienze ed ha concesso altri sette ai colleghi per allinearsi. E lui ? Capitan Monti ha annunciato che è sua intenzione rendere noto il suo status economico e patrimoniale.

Il ministro alla Pubblica istruzione Francesco Profumo ha brillato per puntualità e precisione battendo tutti. Il numero uno del Miur dichiara di ricevere come incarico di Governo un reddito complessivo annuo lordo di 199.778,00 e di essere collocato in aspettativa e senza assegni dall'incarico di professore universitario di ruolo al Politecnico di Torino. Il ministro è proprietario di un fabbricato a Savona (niente cifre e niente metri quadri), comproprietario di un fabbricato e di un garage ad Albissola Mare (al 25 per cento), di un appartamento a Torino (50 per cento), di uno a Salina (50 per cento) e di tre garage sempre a Torino (50 per cento). Si muove con una automobile, immatricolata nel 2001, una Lancia Lybra e sembra, su carta, non amare aeromobili, né imbarcazioni. In compenso possiede varie quote e azioni societarie: 894 azioni di Intesa, 1210 della Banca Monte dei Paschi di Siena, 250 De Longhi, 262 Enel, 3630 Telecom Italia, 137 Finmeccanica, 250 Del Clima, 5199 Unicredit.

I due sottosegretari del Ministero della Pubblica Istruzione, Elena Ugolini e Marco Rossi-Doria seguono le orme del “maestro”. La Ugolini incassa per il suo incarico istituzionale ben 188.869 euro. E’ comproprietaria di un fabbricato a Bologna (197 mq),di una casa, una cantina e un garage a Rimini (400 mq) e viaggia su una Lancia Y. Il 29 novembre 2011, poi, si è dimessa dalla Fondazione Ducati che gestisce attività culturali.

Marco Rossi Doria gode dello stesso trattamento economico della collega, è docente in aspettativa in una scuola primaria della provincia di Trento (con un’ entrata di 37.248,02 euro) e possiede un fabbricato a Napoli (62 mq), un edificio rurale a Demonte di 208 mq ed una lancia Musa.

Il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, invece, non pubblica il suo reddito online, in compenso i suoi due sottosegretari alla Difesa, Gianluigi Magri e Filippo Milone gli danno una bella lezione di trasparenza.

Magri dichiara un compenso annuo lordo da 188.869,91 euro, tre fabbricati da 145, 65 e 65metri quadri, tutti a Bologna, in comproprietà al 50 per cento. Un fabbricato a Bologna (22 per cento), uno a Ostiglia (6 per cento) e uno a Correggioli di Ostiglia (11 per cento), una Jeep Cherokee, un motociclo Bmw, obbligazioni Mps (pari a 25 mila euro), obbligazioni Argentina Ubi Banca (22 mila euro) e azioni Hera (comproprietà al 50 per cento di 2750 azioni). Filippo Milone incassa lo stesso stipendio di Magri, va in giro con una Mercedes Classe A, una Golf, una Fiat 1500 e due moto: una Yamaha Majesty e una Honda Sh 100. E’ comproprietario per un terzo, di un fabbricato da 100 metri quadri a Zoagli.

Più riservati e sintetici il ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Filippo Patroni Griffi ed il ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca che pubblicano solo in cifre i loro patrimoni. Barca vanta un reddito annuo di 199.778.25 euro, Filippo Patroni Griffi 205.915,54 euro